Son Dakika Haberleri: Quaresma'nın Antalya tatili sürüyor
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Quaresma'nın Antalya tatili sürüyor

28 dakika önce

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Portekizli Ricardo Quaresma, Antalya tatili kapsamında Serik ilçesinde kalan akrabalarını ziyaret etti.

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Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Portekizli Ricardo Quaresma, Antalya tatili kapsamında Serik ilçesinde kalan akrabalarını ziyaret etti.
Hakkında birçok transfer iddiası bulunan ve Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan 35 yaşındaki Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, ülkesindeki tatilinin ardından ailesiyle geldiği Antalya tatilini sürdürdü. Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Quaresma, Portekizli akrabalarını görmek için Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otele geçti.
Yıldız futbolcuyu gören hayranları fotoğraf çektirme yarışına girdi. Ünlü futbolcunun yarın İstanbul'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına katılması bekleniyor.


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:17 Kaynak: DHA
Ricardo Quaresma, Beşiktaş, Antalya, Spor
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