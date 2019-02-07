Quaresma'nın Cezası Onandı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Quaresma'nın BB Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı kartın 2 maçlık cezasıyla birlikte, Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürattan dolayı almış olduğu para cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Quaresma'nın BB Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı kartın 2 maçlık cezasıyla birlikte, Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürattan dolayı almış olduğu para cezasını onadı.



Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, geçtiğimiz hafta liglerde oynanan müsabakalarda yaşanan olaylarla ilgili kararlarını açıkladı. Beşiktaş ile BB Erzurumspor maçının 87. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahaleyle kırmızı kartla oyun dışında kalan Ricardo Quaresma'nın 2 maçlık cezasıyla birlikte, Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı Süper Lig maçında taraftarın neden olduğu kötü tezahürat ve saha olayları sebebiyle verilen 65 bin liralık cezayı onadı.



TFF Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlarda şu ifadelere yer verildi:



"Beşiktaş'ın futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo ile ilgili PFDK'nın 31.01.2019 tarihli E. 2018-2019/578 K.2018-2019/687 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Beşiktaş futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo'nun rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle fdt'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,



Fenerbahçe'nin PFDK'nın 24.01.2019 tarihli E. 2018-2019/570 K.2018-2019/659 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, fdt'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 104m ve 105m blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,



Fenerbahçe'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle fdt'nin 52/2. maddesi uyarınca 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile, karar verilmiştir." - İSTANBUL

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Güncellendi! Fenerbahçe'ye Sürpriz Oran

Tahkim Kurulu, Ricardo Quaresma'nın Cezasını Onadı

İmza Töreninde Herkes Gülüp Eğlenirken, Yassine Benzia'nın Üzgün Bir Şekilde Oturması Dikkat Çekti

Beşiktaş, Kagawa'ya Özel Tişört ve Forma Çıkartmaya Hazırlanıyor!