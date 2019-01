Quaresma'nın Gitme İhtimali Yüzde 90"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılma ihtimalinin yüzde 90 olduğunu belirtti.

Siyah-beyazlı kulübü takip eden muhabirlerle BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen sohbet toplantısında konuşan Güneş, "Ricardo Quaresma'nın gitme ihtimali yüzde 90. Bugün idmana çıktı, yirmi yaşındaki bir futbolcu gibi çalıştı. Bir futbolcunun böyle olması lazım, sanki gitmiyor gibi çalıştı. Bu bir aşktır. Ancak yokluğunu da kendi içimizde hallederiz. Giderse yeni bir ismin gelmesini istemem." ifadelerini kullandı.



Domagoj Vida'nın ise takımda kalacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Vida'ya teklifler vardı ama dün akşam itibarıyla bu konu kapandı. Transferin kalan bir gününde de gideceğini düşünmüyorum. Quaresma'nın boşluğunu kendi imkanlarımızla doldururuz ancak Vida'da durum daha farklı. O giderse yerine adam alırız ama o da kaldı." diye konuştu.



"Quaresma kalırsa ilk soracağım şey Erzurum maçında gördüğü kırmızı kart olacak"



Güneş, Quaresma'ya ilişkin şunları kaydetti:



"Quaresma direkt oynayan bir oyuncu, Babel de onu tamamlayan bir oyuncuydu. Ancak bu tarz oyunla bu sezon sıkıntı çektik. Quaresma'nın gitmesiyle beraber sistem değişikliğine de gidebiliriz. Bu şekilde de yokluğunu kendi içimizde telafi edebiliriz. Oyuncunun kalıp mutsuz olmasındansa kalmasının anlamı yok. Bunun yanında çok paralar verip yeni bir transfer yapmaktansa bu parayı oyuncuya verip, eldeki adamı tutmak daha mantıklı. Quaresma'nın son ana kadar kalacağını düşünüyordum ancak son 1 haftada durum netleşti. Fakat olur da son dakika takımda kalması söz konusu olursa o zaman kendisiyle bir konuşma yaparım. Şu ana kadar gelişmelerle ilgili kendisiyle gitmesi ya da kalması yönünde bir konuşma yapmadım çünkü bu yönetimsel bir durum. Eğer Quaresma kalırsa ilk soracağım şey Erzurum maçında gördüğü kırmızı kart olacak. Futbolcuların gitmesi ya da takıma dahil olmasında benim bazı konularda haklı taraflarım olabilir ancak yönetimin de haklı tarafları var. Babel varken sol açığa oyuncu alınmaz demiştim. Şimdi gitti, ilerisi için bakılır. Şu anda bir bedel ödeyerek Quaresma ya da Babel'den daha iyisini almak çok zor, o nedenle de almaya gerek yok."



Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe ile anlaştığını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Bu transfere karşılık Şener Özbayraklı'nın da Alper Potuk'un da gelmesinden yana bir sıkıntım olmazdı. Önemli olan, gelen oyuncunun giden oyuncuya göre daha külfetli olmaması. Böyle olması durumunda zaten bir anlamı olmaz." şeklinde konuştu.



"Roco'dan bir türlü verim alamadık"



Şilili stoper Enzo Roco'nun performansına değinen Güneş, "Roco'dan bir türlü verim alamadık. Ona ihtiyacımız olduğu dönemde de sakatlık yaşadı. Şu anda da birçok eksiğinin olduğunu görüyorum. Özellikle çabuk oyunculara karşı ağır kalıyor. Hava toplarında iyi olsa da şu anda Vida ve Mirin'in ardından bu bölgede ilk tercih olarak Necip ve Medel'i düşünürüm. Çünkü biz hücum yapan bir takımız ve savunma konusunda kafamın rahat olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.



Sağ bekte sorun yaşanma ihtimaline karşılık Gökhan Gönül'ün beklentilerin üstünde bir performans sergilediğini belirten Şenol Güneş, "Adriano takımda kaldı. Sol beki Caner ile ikisi götürür. Şener çok iyi bir çocuk. Gökhan Gönül'ün yokluğunda oynayabilecek bir oyuncu. Sezon başında Gökhan yalnız kaldığı için sağ bek istiyordum, sol bekte ise Adriano ve Caner olduğu için bir problemimiz yoktu. Ancak ilk yarı öyle bir geçti ki yalnız kalmasını istemediğim Gökhan'da bir problem çıkmazken, Adriano ve Caner sakatlık gibi durumlar nedeniyle bir türlü verim sağlayamadı." şeklinde yorum yaptı.



"Tolga Zengin'in teknik olarak kalmasından yanayım"



Kadro dışı kalan Gökhan Töre ve Tolga Zengin konusuna da değinen siyah-beyazlı takımın teknik patronu, "Tolga Zengin'in teknik olarak kalmasından yanayım. Takımın abisi olarak kalmasını istedim. Ancak burada farklı durumlar var, bu da yönetimsel bir karardır. Gökhan Töre'yi ilk yarıda oynattık, Rize maçının ilk yarısında sakatlandı. Sonrasında bir süreç daha başladı. Şu an için tekrar adapte olması zor." diye konuştu.



Orkan Çınar'ın gittiği her takımdan şikayet geldiğini söyleyen Güneş, "Orkan çok yetenekli bir oyuncu. Transfer edilmesini de ben istedim. Ancak gerek burada gerek de gittiği takımlarda hep aynı problemi yaşadı. Kerim Frei'da da aynı durum söz konusuydu. Algılamada sıkıntı yaşıyorlar. İkisi de şu anda yok olan yeteneklerden." şeklinde görüş belirtti.



Şenol Güneş, şöyle devam etti:



"Geçen seneden fazlalıklar var, demiştim. Şu anda yönetimin yaptığı da bu fazlalıklarla yolları ayırmak. Sezon başında hücumda Pektemek, Love, Negredo, Larin vardı. Bunun üzerine Umut ve Güven transfer oldu ama kalan oyuncular yeni gelenlerin önünü kapattı. Bu işler ekonomi işidir. Takımdan gitmesi gerekenler ücreti ve yaşı fazla olanlardı. Yönetim de bu doğrultuda hareket etti. Şu anda takımda Vida dışında aşırı ücret alan yok. Ekonomi önemlidir. Mesela Galatasaray, Diagne'yi alıyor, çok yüksek bir bonservis verilecek ama bu durum kulübün yapısına uygunsa verilebilir. Belki daha sonra çok daha yükseğe satacaklar."



"Burak Yılmaz takım oyununa çok önemli katkılarda bulunacaktır"



Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlı takımda hak ettiği yere geleceğine inandığının altını çizen Güneş şunları söyledi:



"Burak Yılmaz takım oyununa çok önemli katkılarda bulunacaktır. Bunun yanında gol de atarak skora da katkısı olacaktır. Çok ciddi katkılar yapıyor. Bu hafta cezalı olduğu için oynamayacak. Oynamayacağı için günde çift idman yaparak hazırlanıyor. Burak'la ilgili geçmişle alakalı taraftarın bazı sıkıntıları var. Kendisinin bu konuyla ilgili bir hesabı olduğunu düşünmüyorum. İyi bir futbolcu ve iyi bir Beşiktaşlı. Trabzonspor'dayken beyin kanaması riskine rağmen çıktı ve ölümüne oynadı. Ben o zaman da Beşiktaşlı olduğunu biliyordum ama ölümüne oynadığını da gördüm. Şu anda biraz acı çekecek ama Beşiktaş'ta hak ettiği yere gelecektir."



Güneş, takıma yeni katılan Muhayer Oktay'ın şu an için 11'de direkt oynamasının zor olduğunu söyledi.



"Adem'den beklentim çok yüksek"



Şenol Güneş, Adem Ljajic'le ilgili olarak da "Adem'den çok şey bekliyorum. Şu ana kadar tam anlamıyla o hırsı sahaya yansıtamadı ama yansıtacaktır. Bugün bir transfer yapılırsa uyum sağlaması zor. Mesela Adriano şu anda iyi ama ne kadar daha bu şekilde iyi gider bilemem, futbolcu ruhuyla beraber sahaya çıkmalı. Dorukhan da bunu yapıyor, yüzde 100 ruhuyla oynuyor ve önemli olan da bu. Adem'den beklentim çok yüksek. Bakıldığında Dorukhan onun kadar yetenekli görülmüyor ama savunma yapıyor, adama basıyor, top dağıtıyor bir de gol atıyor. Adem'in bunları yaparak ön plana çıkması lazım." değerlendirmesinde bulundu.



"Her kulüpte olduğu gibi bizde de ekonomi başta olmak üzere bazı sıkıntıları var"



Yönetimle zaman zaman fikir ayrılıkları yaşadıklarını anlatan Şenol Güneş, şunları kaydetti:



"Yönetimle bazı konularda zaman zaman farklı düşünsek de ortaya uygulanabilir bir fikir çıkartabiliyoruz ve uyguluyoruz. Bugün haklı olsam da belki 3 ay sonra bugünkü düşüncemde hatalı olabilirim. Bir oyuncuyu istediğinizde de 3 ay sonra o oyuncuyla ilgili yanılabilirsiniz. Her kulüpte olduğu gibi bizde de ekonomi başta olmak üzere bazı sıkıntıları var. Çok oyuncu takım başarılıyken gitti. Bu doğru bir şey değil ama günün şartlarında böylesi uygundu. Ben düşüncemi her zaman söylerim ama yönetim belki benden daha iyi bir karar verir. Mesela Tosic'in gitmesini istemezdim ancak o günün şartları gitmesi yönündeydi. Monaco çok önemli transferler yaptı sonrasında 500-600 milyon euroluk satış yaptı. Ancak şimdi baktığımızda büyük sıkıntıları olduğunu görüyoruz, bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bazen haddimi aşıp yönetici gibi konuştuğum oluyor. Yönetime 'Alınabilecek kiralık oyunculara satın alma opsiyonu koyulsun.' demiştim. Talisca, Aboubakar örnekleri var, onların üstünde bir emek var. Ancak ben bunu söyledim diye bunu yönetime karşı kullananlar oldu. Burada yönetime karşı art niyetli bir cümle kurmadım, benimki sadece bir öneriydi."



Motivasyonunun düştüğü yönündeki eleştirilere katılmadığının altını çizen Güneş, "Geçmişe göre şu anda motivasyon düşüklüğüm yok, öncekine göre daha da hırslıyım. Belki farklı görmüş olabilirsiniz ama Akhisar maçının son 15 dakikasını fark ettiyseniz hırsımı görmüşsünüzdür. 3-0 öndeyiz 4'ü 5'i atmamız gerekirken yapılan bazı hatalar beni çok sinirlendirdi. Maç 3-1 oldu hatta 3-2 bile olabilirdi." dedi.



"Şu ana kadar bana resmi bir teklif gelmedi"



Kariyerine siyah-beyazlı takımda devam edip etmeyeceği ile ilgili de konuşan Güneş, "Bana göre kulüpler şirketleşmeli. Şu anda başkan çok başarılı işler yaptı ama bir anda tepesi atıp görevi bırakabilir. Kurumsal yapıda durum daha da farklı oluyor. Geleceğe dönük daha farklı harekette bulunabiliyorsunuz. Mesela önümüzde kongre var. Kulüp benimle ilgili olarak bir düşünceye sahip ve sözleşmemi uzatmak istiyor. Bunu da niyet olarak açıkladılar ama şu ana kadar bana resmi bir teklif gelmedi. Bunun da sebebi kongrenin olması. Sene sonuna kadar zaten buradayım. Şu anda çok rahatım, bu tesis çok güzel, evim yakın, yöneticilerle ilişkilerim çok iyi, taraftarlar da seviyor." şeklinde ifadeler kullandı.



Güneş ayrıca, Beşiktaş'tan sonra kulüp takımı çalıştırmayı düşünmediğini de belirtti.



Altyapıyla ilgili de deneyimli çalıştırıcı, "Tesis olarak genç takım istenilen seviyede değil. Altyapının burada olması lazım. Bizim en büyük hatalarımızdan biri, genç takımlara oyuncu alırken geliştirecek oyuncu almamız. Halbuki bizim oynamaya aday oyuncuları alarak onları geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.



Şenol Güneş, Beşiktaş'nı şu anki durumundan memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi :

