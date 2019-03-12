Quaresma'nın Yeni İmajı Şaşkınlık Yarattı

Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor maçının hemen sonrasında tribünlerin teknik direktör Şenol Güneş, kaleci Loris Karius ve Necip Uysal'a tepki göstermesini eleştiren Ricardo Quaresma, bu kez sosyal medyadan siyah-beyazlı camiaya seslendi.

Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor maçının hemen sonrasında tribünlerin teknik direktör Şenol Güneş, kaleci Loris Karius ve Necip Uysal'a tepki göstermesini eleştiren Ricardo Quaresma, bu kez sosyal medyadan siyah-beyazlı camiaya seslendi.



Ricardo Quaresma, taraftarlardan kendisini destekledikleri gibi takıma da olumlu yönde destek vermelerini istedi. Quaresma "Ben bu sevgiyi bütün ekip için görmek isterim. Çünkü sizin sevginiz, tutkunuz ve bu kulübe olan aşkınız bize güç veriyor, her şey için teşekkür ederim.. Ben nerede olursam olayım, her zaman Beşiktaşlıyım." sözleriyle taraftarlara mesaj yolladı.



QUARESMA'NIN YENİ İMAJI!



Bu arada Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, yeni imajıyla yine çok konuşuldu. Siyah-beyazlı takımın Atiker Konyaspor galibiyetinin ardından Ricardo Quaresma soluğu kuaförde aldı. Quaresma daha sonra yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.



Beşiktaş'ın 35 yaşındaki futbolcusu Quaresma'nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Ricardo'nun eşi Daphny Quaresma ise Portekizli futbolcu ile yeni bir fotoğrafını paylaşarak "Yine de seni seviyorum" notunu düştü.

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