Son Dakika Haberleri: Quaresma Pfdk'ya Sevk Edildi

Quaresma Pfdk'ya Sevk Edildi

54 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'yı BB Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Quaresma Pfdk'ya Sevk Edildi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'yı BB Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Öte yandan Fenerbahçe ve Trabazonspor da "çirkin ve kötü tezahürattan" PFDK'ya gönderildi.

TFF'nin resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş Kulübü futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo'nun 25.01.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş.-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün 25.01.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın 26.01.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor- Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 27.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Akhisarspor Kulübü futbolcusu Edin Cocalic'in 27.01.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor.-Akhisarspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Akhisarspor Kulübü teknik sorumlusu Cihat Arslan'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün 27.01.2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor- Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü'nün 27.01.2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 28.01.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 28.01.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kasımpaşa Kulübü'nün 28.01.2019 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir -Kasımpaşa. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE Ankaragücü Kulübü'nün 28.01.2019 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü- Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Denizlispor Kulübü'nün 26.01.2019 tarihinde oynanan Denizlispor- Adana Demirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Adana Demirspor Kulübü'nün 26.01.2019 tarihinde oynanan Denizlispor-Adana Demirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gazişehir Gaziantep FK'nın 26.01.2019 tarihinde oynanan İstanbulspor.-Gazişehir Gaziantep FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kardemir Karabükspor Kulübü'nün 28.01.2019 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor- Hatayspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "3 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Kardemir Karabükspor Kulübü futbolcusu Ahmet Karadayı'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Adanaspor Kulübü'nün 28.01.2019 tarihinde oynanan Adanaspor-Ümraniyespor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:25 Kaynak: İHA

Futbol, Ricardo Quaresma, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor
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