Quaresma Pfdk'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
), Beşiktaşlı Ricardo Quaresma
'yı BB Erzurumspor
maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
'na (PFDK
) sevk etti. Öte yandan Fenerbahçe
ve Trabazonspor da "çirkin ve kötü tezahürattan" PFDK'ya gönderildi.
TFF'nin internet sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Beşiktaş Kulübü
futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo'nun 25.01.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş.-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü
'nün 25.01.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR İstikbal Mobilya Kayserispor
Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın 26.01.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor- Bursaspor
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 27.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
AKHİSARSPOR
Akhisarspor Kulübü futbolcusu Edin Cocalic'in 27.01.2019 tarihinde oynanan Çaykur
Rizespor.-Akhisarspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Akhisarspor Kulübü teknik sorumlusu Cihat Arslan
'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Demir Grup Sivasspor
Kulübü'nün 27.01.2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor- Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TRABZONSPOR
Trabzonspor Kulübü'nün 27.01.2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE Fenerbahçe Kulübü
'nün 28.01.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 28.01.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
KASIMPAŞA Kasımpaşa
Kulübü'nün 28.01.2019 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir
-Kasımpaşa. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
MKE ANKARAGÜCÜ MKE Ankaragücü
Kulübü'nün 28.01.2019 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü- Aytemiz Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
(İHA)