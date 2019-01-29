Son Dakika Haberleri: Quaresma Pfdk'ya Sevk Edildi

Quaresma Pfdk'ya Sevk Edildi

53 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'yı BB Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Quaresma Pfdk'ya Sevk Edildi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'yı BB Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Öte yandan Fenerbahçe ve Trabazonspor da "çirkin ve kötü tezahürattan" PFDK'ya gönderildi.

TFF'nin internet sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş Kulübü futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo'nun 25.01.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş.-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün 25.01.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın 26.01.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor- Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 27.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

AKHİSARSPOR

Akhisarspor Kulübü futbolcusu Edin Cocalic'in 27.01.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor.-Akhisarspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Akhisarspor Kulübü teknik sorumlusu Cihat Arslan'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün 27.01.2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor- Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR

Trabzonspor Kulübü'nün 27.01.2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübü'nün 28.01.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 28.01.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

KASIMPAŞA

Kasımpaşa Kulübü'nün 28.01.2019 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir -Kasımpaşa. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü Kulübü'nün 28.01.2019 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü- Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:26 Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu, Ricardo Quaresma, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor
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