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Quaresma sağlık kontrolünden geçti

1 saat önce

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sağlık kontrolünden geçti.

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlıların 36 yaşındaki oyuncusu bugün İstanbul'da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Quaresma; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Quaresma'nın sağlık taramaları; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı açıklandı. - İSTANBUL
Ricardo Quaresma, İstanbul, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:09 Kaynak: İHA
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