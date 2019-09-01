Son Dakika Haberleri: Quaresma taraftarı ikiye böldü
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Quaresma taraftarı ikiye böldü

4 saat önce

Maç öncesi siyah-beyazlı takımın ısındığı yarı sahanın kale arkasında yer alan taraftarlar, Portekizli futbolcu lehine tezahüratta bulundu.

Quaresma taraftarı ikiye böldü, System.String[]

Maç öncesi siyah-beyazlı takımın ısındığı yarı sahanın kale arkasında yer alan taraftarlar, Portekizli futbolcu lehine tezahüratta bulundu.


Diğer yarı sahanın kale arkasında yer alan siyah-beyazlı taraftarlar ise bu duruma ıslıklarla tepki gösterdi.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:24 
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