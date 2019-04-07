Son Dakika Haberleri: Quaresma Tedavi İçin Portekiz'e Gitti

Quaresma Tedavi İçin Portekiz'e Gitti

5 dakika önce

İSTANBUL / DHABeşiktaş Kulübü, yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Ricardo Quaresma ile ilgili açıklama yaptı.

Quaresma Tedavi İçin Portekiz'e Gitti, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Beşiktaş Kulübü, yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Ricardo Quaresma ile ilgili açıklama yaptı. Sol ayak bileğinde Deltoid ligament (iç yan bağ) kısmi yırtığı meydana gelen yıldız futbolcunun tedavisi için Portekiz'e gittiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:18 Kaynak: DHA

Spor
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