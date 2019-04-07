Quaresma Tedavi İçin Portekiz'e Gitti

İSTANBUL / DHABeşiktaş Kulübü, yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Ricardo Quaresma ile ilgili açıklama yaptı.

İSTANBUL/ DHA



Beşiktaş Kulübü, yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Ricardo Quaresma ile ilgili açıklama yaptı. Sol ayak bileğinde Deltoid ligament (iç yan bağ) kısmi yırtığı meydana gelen yıldız futbolcunun tedavisi için Portekiz'e gittiği bildirildi.

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