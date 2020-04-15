Quaresma: Türkler doğuştan yetenekli ama... - Son Dakika
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Quaresma: Türkler doğuştan yetenekli ama...

6 saat önce

Yaklaşık 8 sezondur Türkiye'de görev yapan Ricardo Quaresma ülkemizdeki futbolu ve futbolcuları değerlendirdi.

Quaresma: Türkler doğuştan yetenekli ama..., System.String[]

Yaklaşık 8 sezondur Türkiye'de görev yapan Ricardo Quaresma ülkemizdeki futbolu ve futbolcuları değerlendirdi.

Türkiye'ye gelmiş geçmiş en kariyerli futbolcuların arasında yer alan Ricardo Quaresma, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin iptal olmasının ardından İstanbul'daki yaşantısını Hürriyet'e anlattı. Dünyanın en önemli takımları Barcelona, Inter, Chelsea, Porto, Sporting Lizbon'da top koşturan Quaresma, Kasımpaşa'daki yaşantısını ve Türk futbolu hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Avrupa ve Türkiye'yi değerlendirmesini istediğimiz Portekizli yıldız, ülkemizdeki futbol sistemi hakkındaki düşüncelerini Hürriyet'in deneyimli muhabiri İsmail Er'in sorularını yanıtlayarak veren Portekizli yıldızın açıklamaları şöyle:

"SADECE YETENEK YETMEZ"

"Buradaki futbol; tutku dolu, heyecan dolu fakat özellikle taktik açıdan gelişmesi gereken konular var. Bazen maçlarda bir dakikadan sonra takımlar taktiksel disiplinden kopmaya başlıyor. Hem oyuncular hem de teknik direktörler taktik açıdan daha fazla çalışma yapmaya başladı. Çünkü gerçekten Türk futbolu çok kaliteli ve çok iyi bir gelişim gösteriyor ama Avrupa futboluyla kıyasladığımda taktik açıdan biraz daha gelişmesi gerektiğini söyleyebilirim. Türkiye'deki futbol çok tutkulu ve herkesin içindeki coşkuyu yansıttığı bir olgu. O yüzden birçok yetenekli oyuncu var. Ben bir yabancı olarak buradaki futbolu çok seviyorum ve umarım önümüzdeki birkaç yıl daha Türkiye'de futbol oynamaya devam edebilirim.

Abdülkadir, Uğurcan, İrfan Can gibi oyuncuları söyleyebilirim. Bence Türk oyuncular çok yetenekli ve doğduklarında bu yetenekle ve kaliteyle doğuyorlar. Daha sonrası biraz mantalite ve zihinsel hazırlıkla alakalı. Çünkü günümüzde futbol, yetenekten çok daha fazlası. Profesyonel olmak, iyi dinlenmek, doğru beslenmek, çalışmak, bu tarz detaylar futbolda fark yaratıyor. O yüzden sadece yetenekle alakalı değil çünkü Türk genç futbolcuların hepsi yetenek olarak üst düzeyde."

"BEN CENK'E O DA BANA YARDIMCI OLDU"

"Kanat oyuncusunun iyi bir forvetle, forvet oyuncusunun iyi bir kanatla oynaması önemli çünkü birbirlerini beslerler. Cenk Tosun, Aboubakar, Talisca, Gomez, Mustafa Pektemek gibi çok iyi bitiricilerle oynadım ve onlara yardımcı olmaktan keyif aldım. Cenk Tosun çok çok kaliteli bir oyuncu ve çok iyi bir karakter. Tabii ki benim gibi bir kanat oyuncusu için iyi bir forvet oyuncusuyla oynamak önemli. Çünkü çok iyi bir şey yaptığınızda eğer sonuca ulaşmıyorsa, bu aksiyonlar bir şey ifade etmez. O yüzden kanat oyuncusunun iyi bir forvetle, forvetin de iyi bir kanatla oynaması önemli çünkü birbirlerini beslerler. O yüzden ben onlara yardımcı oldum onlar da bana yardımcı oldu."

"TFF VE DEVLETE GÜVENiYORUM"

"Oynatmaya karar verirlerse durum güvenli olduğu için bu kararı alacaklardır. Ben de güvenli olduğunu hissedersem oynamakla alakalı herhangi bir problemim olmaz. Umarım TFF'nin öngördükleri tarihe kadar bu durum çok daha iyiye gider ve bu hastalıktan kurtulmayı başarabiliriz. Dürüst olmak gerekirse futbol oynamayı çok özledim ama en başta gelen şey; her zaman insan sağlığı. Durumun değerlendirilmesi federasyon ve devlet tarafından yapılıp bir karara bağlanacaktır. Ama tabii ki durum düzelmez ise her zaman insan sağlığını ön planda tutmalıyız. Tabii ki futbol oynamak, ligi bitirmek ve normale dönmek hepimizin isteği ama önceliğimiz her zaman sağlıklı olmak."

"AVCI İLE DİYALOĞUMUZ iYiYDi, GÜNEŞ'TEN ÇOK FAZLA ŞEY ÖĞRENDiM"

" Abdullah Avcı'yla herhangi bir problem yaşamadım. Benim Beşiktaş'tan ayrılma sebebim teknik direktör değil, başkandı. Abdullah Avcı'yla her zaman iyi bir diyaloğumuz oldu ve onunla çalışmaktan çok keyif aldım. Umarım her zaman başarılı olur.

Şenol Güneş'le çok özel bir ilişkimiz oldu. Ondan çok fazla şey öğrendim, hem teknik direktör olarak hem de insan olarak muhteşem birisi. Hayatım boyunca da bende özel bir yeri olacak. Milli Takım'da da önemli işler yapıyor ve onun için her zaman en iyisini diliyorum."

"ŞAMPiYONU TAHMiN ETMEK MÜMKÜN DEĞiL"

"Bu sezon birçok takım iniş çıkışlar yaşadı. Trabzon iyi bir dönem geçirip sonra biraz düşüş gösterdi ve tekrar yükselişe geçti. Başakşehir her zaman yarışın içindeydi. G. Saray şu anda form yakaladı. Beşiktaş iniş çıkışlar yaşadı. Fenerbahçe çok puan kaybetti. Kimin en formda olduğunu söylemek zor. Belki puan tablosunda önde oldukları için Başakşehir ve Trabzon'u söyleyebiliriz ama şampiyonu tahmin etmek mümkün değil."


Ricardo Quaresma, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:46 Kaynak: DHA

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