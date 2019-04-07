Son Dakika Haberleri: Quaresma ve Adriano Rize Maçında Yok

Quaresma ve Adriano Rize Maçında Yok

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı.

Quaresma ve Adriano Rize Maçında Yok, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı. 

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör  Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, şut çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlı ekipte Ricardo Quaresma ve Adriano Correia, teknik direktör Şenol Güneş tarafından Çaykur Rizespor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu şu şekilde:

Karius, Utku, Ersin, Gökhan, Rıdvan, Caner, Vida, Mirin, Necip, Roco, Medel, Atiba, Ljajic, Muhayer, Dorukhan, Kagawa, Oğuzhan, Lens, Larin, Güven, Burak.

Siyah-beyazlılar, bugün saat 15.00'de özel uçakla Trabzon'a, oradan da karayoluyla Rize'ye giderek kampa girecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:55 Kaynak: DHA

Spor
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