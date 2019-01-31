Quaresma'ya 2 Maç Ceza
52 dakika önce
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), BB Erzurumspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya 2 maç men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), BB Erzurumspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya 2 maç men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada Beşiktaş sporcusu Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo'nun, 25.01.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:06 Kaynak: İHA
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