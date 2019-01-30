Son Dakika Haberleri: Quaresma'ya Yoğun İlgi

Quaresma'ya Yoğun İlgi

2 saat önce

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'ya antrenman çıkışında yoğun ilgi vardı.

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'ya antrenman çıkışında yoğun ilgi vardı. Portekizli yıldız, Porto'ya gidiyor musun sorusuna yanıt vermedi.

Devre arası transfer döneminde adı Porto ile anılan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılacağı iddia edilirken, Portekizli yıldız takımla çalışmalarına devam ediyor. Bu sabah yapılan antrenmanın ardından tesislerde futbolcuların çıkışını bekleyen taraftarlar, Quaresma'ya yoğun ilgi gösterirken, yıldız futbolcu da taraftarların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.

Quaresma, basın mensuplarının 'Porto'ya gidecek misin?' sorularını ise yanıtsız bıraktı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:46 Kaynak: İHA

Porto, Beşiktaş, Ricardo Quaresma, Spor
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