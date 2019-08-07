Quaresma yeni sezona hazır
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor. Siyah Beyazlıların yıldız oyuncusu Quaresma yeni sezon öncesi hazır olduğunun mesajını verdi.
Spor
Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş
yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor. Siyah Beyazlıların yıldız oyuncusu Quaresma yeni sezon öncesi hazır olduğunun mesajını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:55
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