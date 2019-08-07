Son Dakika Haberleri: Quaresma yeni sezona hazır
Son Dakika Spor Haber

Quaresma yeni sezona hazır

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor. Siyah Beyazlıların yıldız oyuncusu Quaresma yeni sezon öncesi hazır olduğunun mesajını verdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor. Siyah Beyazlıların yıldız oyuncusu Quaresma yeni sezon öncesi hazır olduğunun mesajını verdi.
Ricardo Quaresma, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (2)


Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
Sami Khedira, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti! Umut Meraş ve Muhammed Şengezer Beşiktaş'ta Diego Forlan futbolu bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 13:06:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Quaresma yeni sezona hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]