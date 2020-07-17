Queensland: 10-13 yaşlarındaki üç çocuk, beş yaşındaki erkek çocuğa tecavüz etti - Son Dakika

Queensland: 10-13 yaşlarındaki üç çocuk, beş yaşındaki erkek çocuğa tecavüz etti

Avustralya polisi, ülkenin kuzeyindeki ücra bir kasabada beş yaşındaki bir erkek çocuğun, yaşları 10 ila 13 arasında değişen üç çocuğun tecavüzüne uğradığını açıkladı.

Avustralya polisi, ülkenin kuzeyindeki ücra bir kasabada beş yaşındaki bir erkek çocuğun, yaşları 10 ila 13 arasında değişen üç çocuğun tecavüzüne uğradığını açıkladı.

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Queensland polisinin bugünkü açıklamasına göre, olay 1 Temmuz'da Napranum'da akşam saatlerinde bir plajda meydana geldi.

Sözcü, çocukların Çocuk Suçları Yasası kapsamında yargılanacaklarını söyledi.

Eyalet polis sorumlusu Katarina Carroll, olayı "tam bir trajedi" niteledi ve gazetecilere "Evet, bu olayı soruşturduk. Mağdurla, ailelerle ve ona saldıran çocuklarla çalışmaya devam ediyoruz. Bir daha yaşanmamalı. Çok trajik" dedi.

Napranum, Cape York yarımadasının kuzeybatı kıyısında bin kadar yerlinin yaşadığı bir aborijin kasabası. Kasabanın en yakın kente uzaklığı 800 kilometre.

ABC Televizyonu'na göre, son 10 yılda zorlu ekonomik koşullarda iyileşme görülmesine rağmen Napranum, Queensland'ın en yoksul bölgelerinden biri olarak görülüyor.

10 yaşındaki çocuğa toplu tecavüz davasında hapis cezası yok

2006'da Napranum'a 180 kilometre mesafedeki Aurukun kasabasında 10 yaşındaki bir kız çocuğu üç yetişkin erkek ve altı erkek çocuğunun tecavüzüne uğramıştı.

Olay o dönem tüm ülkede infial yaratmış, sanıkların hapis cezası tecil edilmişti.

Davaya bakan yargıç, bu kişileri kız çocuğunun "muhtemelen onlarla ilişkiye girmeye rıza gösterdiği için" hapse göndermediğini açıklaması öfkeyi daha da artırmıştı.

Avustralya, Queensland, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:17 

Son Dakika Dünya Queensland: 10-13 yaşlarındaki üç çocuk, beş yaşındaki erkek çocuğa tecavüz etti - Son Dakika Dünya
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