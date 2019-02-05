Queensland'da Sel Sonrası 2 Kişinin Cesedine Ulaşıldı
55 dakika önce
– Avustralya'nın Queensland eyaletinde şiddetli yağışlarının etkisiyle oluşan sel sebebiyle 500'ün üzerinde ev sular altında kaldı, binlerce eve de elektrik verilemiyor.
– Avustralya
'nın Queensland
eyaletinde şiddetli yağışlarının etkisiyle oluşan sel sebebiyle 500'ün üzerinde ev sular altında kaldı, binlerce eve de elektrik verilemiyor. Polis
yetkilileri eyalette yaptıkları temizlik ve tahliye çalışmaları sonrası, 2 kişinin cesedine ulaştıklarını duyurdu. Yetkiller, sel nedeni ile hayatını kaybeden bu kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.
Avustralya'da yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli yağmurun yol açtığı sel felaketi eyalet genelinde birçok kişiyi evini terk etmeye zorladı. Queensland'ın kuzeyinde yer alan Townsville'de birçok evde elektrikler kesildi ve yağışların devam etmesi durumunda 20 bin evin sel altında kalma riskinin olduğu belirtiliyor.
Avustralya Meteoroloji Bürosu bölgeye ilerleyen günlerde kasırga uyarısı yaptı.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:02 Kaynak: DHA
Yasak Aşk Yaşadığı Ortaya Çıkan MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 18 Yıllık Eşinden Boşanıyor
İstediği Kızı Vermedikleri İçin Yüksek Gerilim Hattına Çıkıp İntihara Kalkıştı
Trump'ın Askeri Müdahale Çıkışına Maduro'dan Hodri Meydan: Hazırız
Metroda Silahlı Kavga! Bir Kişi Hayatını Kaybetti