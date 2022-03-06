Queretaro-Atlas maçındaki kavgada can kaybı olmadığı açıklandı - Son Dakika
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Queretaro-Atlas maçındaki kavgada can kaybı olmadığı açıklandı

06.03.2022 23:13
Queretaro-Atlas maçındaki kavgada can kaybı olmadığı açıklandı

Meksika Ligi'nde dün Querétaro ile Atlas takımları arasında oynanan maçta yaşanan şiddet olaylarında 17 kişinin hayatını kaybettiğine dair basında çıkan haberler sonrasında resmi makamlar şiddet olaylarında can kaybı olmadığını açıkladı.

Meksika Ligi'nde dün Querétaro ile Atlas takımları arasında oynanan maçta yaşanan şiddet olaylarında 17 kişinin hayatını kaybettiğine dair basında çıkan haberler sonrasında resmi makamlar şiddet olaylarında can kaybı olmadığını açıkladı.

Meksika Ligi'nin Queretaro ile Atlas takımları arasında dün oynanan maçta taraftarlar arasında çıkan kavgada 17 kişinin hayatını kaybettiği haberlerinin basına yansıması sonrasında her iki takımın Queretaro ve Jalisco eyaletlerinin valileri açıklama yaparak şiddet olaylarında hayatını kaybeden olmadığını açıkladı. Queretaro Valisi Mauricio Kuri yaptığı açıklamada, stadyumda taraftarlar arasında çıkan şiddet olaylarında 26 kişinin yaralandığını belirterek, çıkan olaylarda can kaybı olmadığını aktardı. Kuri ayrıca, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu, 10'unun ise ciddi yaraları bulunduğunu belirtti.

Atlas takımının bulunduğu Jalisco eyaletinin Valisi Enrique Alfaro ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, maçta yaşanan şiddet olaylarında can kaybı olmadığını belirterek, olayın sorumlularının derhal cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Röportaj yapılan yaralı bir Atlas taraftarı ise bulundukları misafir tribününe saldırmak için gelen Queretaro taraftarlarına kapıyı güvenlik güçlerinin açtığını iddia etti. Yaşının 16 olduğunu söyleyen taraftar, ayrıca kendilerine saldıran çok sayıda Queretaro taraftarının elinde kesici alet bulunduğunu, hatta elinde tabanca olan bir taraftarın silahını ateşlediğini öne sürdü.

Maçlar ertelendi

Yaşanan üzücü olay Meksika futbol tarihine kara bir leke olarak geçerken, Meksika Ligi'nde bu haftanın geri kalan maçları ertelendi.

Şiddet olaylarında ölenlerin olduğu iddia edilmişti

Karşılaşmanın 63. dakikasında ev sahibi Queretaro taraftarları Atlas taraftarına saldırması üzerine olaylar çıkmış, olaylar sırasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların sandalye ve metal nesneler kullanarak diğer takım taraftarlarını öldüresiye dövdüğü, çırılçıplak soyduğu ve yaralananlardan bazılarının ise bilincini kaybederek hareketsizce yerde yattıkları görülmüştü. Meksika basınında yer alan haberlerde, şiddet olaylarında en az 17 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

(Saim Sevinç/İHA)

Queretaro-Atlas maçındaki kavgada can kaybı olmadığı açıklandı
Queretaro-Atlas maçındaki kavgada can kaybı olmadığı açıklandı
Queretaro-Atlas maçındaki kavgada can kaybı olmadığı açıklandı
Queretaro-Atlas maçındaki kavgada can kaybı olmadığı açıklandı
Queretaro-Atlas maçındaki kavgada can kaybı olmadığı açıklandı
Queretaro-Atlas maçındaki kavgada can kaybı olmadığı açıklandı
Queretaro-Atlas maçındaki kavgada can kaybı olmadığı açıklandı
Queretaro-Atlas maçındaki kavgada can kaybı olmadığı açıklandı
Queretaro-Atlas maçındaki kavgada can kaybı olmadığı açıklandı

YORUMLAR
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Sonora, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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