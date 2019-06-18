Quick Sigorta 2 yaşında dünyanın en iyi 9 şirketi arasına girdi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de iş insanları ve acente temsilcileriyle bir araya gelen Quick Sigorta yöneticileri, yeni ürünleri olan Quick Finansçım'ın lansmanını yaptı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de iş insanları ve acente temsilcileriyle bir araya gelen Quick Sigorta yöneticileri, yeni ürünleri olan Quick Finansçım'ın lansmanını yaptı.



Kocaeli Ticaret Odası(KOTO) ve Quick Sigorta işbirliği ile düzenlenen "Finansal Sigortalar" konulu toplantıda acentelere ve iş insanlarına Sigorta çalışmaları, kefaret sigortaları ve finansal sigortalar hakkında bilgiler verildi. KOTO binasında düzenlenen toplantıya Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Genel Müdür Yardımcıları İsmail Kızılbay, Halil Alaaddinoğlu, Kurumsal ve Bireysel Riskler Satış Direktörü Sibel Doğaç, Kefalet Sigortaları Sorumlu Müdürü Yasemin Ezenerden ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Firmanın yeni ürünü olan Quick Finansçımın lansmanının yapıldığı toplantıda konuşan Genel Müdür Ahmet Yaşar, şirketin 2. yaşında dünyanın en iyi 9 şirketi arasına girdiğini söyledi.



Toplantıda Genel Müdürü Ahmet Yaşar, şirket tarafından sektöre kazandırılan kefalet sigortasının önemine dikkat çekti. Kefalet sigortasının, banka teminat mektubu yerine geçeceğini ifade eden Yaşar, sektöre önemli bir enstrüman kazandırdıklarını belirtti. Yaşar, "Bugünkü ana konularımızın başında her zaman olduğu gibi finansal sigortalar söz konusu. Hem kefalet hem de devlet destekli alacak sigortasından bahsedeceğiz. Hem de Kocaeli'de ilk defa lansmanını yapacağımız yeni ürünümüz Quick Finansçım ürününü tanıtacağız" dedi.



Quick Finansçım ürününden bahseden Yaşar, "Kefalet ve devlet destekli alacak sigortalarında aslında bir işlem gerçekleştikten sonra, ya da bir ihaleyi aldıktan sonra yaptıkları işlemler söz konusuydu. Halbuki şu ihtiyaçlar var. Bu ürün sayesinde hem reyting araştırmaları, mal satacağınız kişilerin finansal varlıkları üzerinde yapacağınız araştırma sırasında kişisel verileri koruma kanununa yapacağınız bir muhalefet ve bundan dolayı sizi zor durumda bırakacak bir tazminat söz konusu olursa bunu bizim Quick Finansçım üzerinden karşılama şansınız var. Hem de asistans hizmet paketi sayesinde sizin muhataplarınızın finansal reytinglerini görme şansınız olacak" diye konuştu.



2 yaşında bir sigorta şirketi olarak başarı basamaklarını hızla çıktıklarını ifade eden Yaşar, "2 milyar liralık bir portföy üretimini şu ana kadar gerçekleştirmiş olduk. Türkiye genelinde bin 800 tane acenteye ulaştık. Türkiye'nin 600 ilçesinde faaliyet gösteren bir sigorta şirketi olduk ve tamamı yerli bir sigorta şirketi. Quick Sigorta bu başarılarını sadece Türkiye'de göstermedi, bunu tüm dünya açıkçası fark etti. Kullandığı dijital teknolojiler, firmamızın birinci yaşında Digital Insurer yarışmasında Avrupa'nın en iyi sigorta şirketi seçilmiştik. Şimdi de Dünya Finansal birliği tarafından Dijital Sigortacılık Ekosisteminde dünyanın en iyi 9 şirketi arasına girdik. İnşallah 24 Haziran Pazartesi günü de ilk 3'te yer alacak bir derece bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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