Quick Sigorta 3 yaşında - Son Dakika
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Quick Sigorta 3 yaşında

33 dakika önce

Quick Sigorta'nın 3. yılını kutlaması nedeniyle bir açıklama yapan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Bizim yaşımızdan büyük başarılarımız var. Özsermayemiz 50 milyon TL'den 310 milyon TL'ye ulaştı, bu 3 yıl içinde bu yüzde 520 büyüme anlamına geliyor.

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Quick Sigorta'nın 3. yılını kutlaması nedeniyle bir açıklama yapan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Bizim yaşımızdan büyük başarılarımız var. Özsermayemiz 50 milyon TL'den 310 milyon TL'ye ulaştı, bu 3 yıl içinde bu yüzde 520 büyüme anlamına geliyor. Toplam 5 milyon 700 bin poliçe üretildi ve aktif büyüklüğümüz yüzde 3 bin 200 büyümeyle 50 milyon TL'den, 1 milyar 650 milyon TL'ye ulaştı" dedi.


12 Mayıs 2017 tarihinde faaliyete başlayan Quick Sigorta, 3. yaşını kutluyor. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Quick Sigorta'nın 3. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, gerçekleşen başarının rakamlara yansıdığını belirterek, "Bizim yaşımızdan büyük başarılarımız var. Özsermayemiz 50 milyon TL'den 310 milyon TL'ye ulaştı, bu 3 yıl içinde bu yüzde 520 büyüme anlamına geliyor. Toplam 5 milyon 700 bin poliçe üretildi ve aktif büyüklüğümüz yüzde 3 bin 200 büyümeyle 50 milyon TL'den, 1 milyar 650 milyon TL'ye ulaştı"


Ahmet Yaşar bu süre içinde Quick Sigorta Ekibinin ve kurum içinde geliştirilen Q-Port yazılımının da devreye girmesiyle, 81 il, 561 ilçe'ya dağılmış 2 bin 163 acenteden oluşan satış ağının oluşturulduğunu belirterek, "Acentelerimiz ile samimiyete dayanan ve onların ihtiyaçlarını dikkate alan bir etkileşim ile hareket ederek bu başarılara ulaştık. Acentelerimizin bu başarıdaki katkısı tartışılmaz. Dijital altyapımıza yaptığımız yatırım bize son derece önemli ödüller olarak geri döndü. Bağımsız kuruluşların değerlendirmeleri ile Avrupa Birincilikleri aldık. Kefalet Sigortası, Motorsiklet Trafik Sigortası, Trafik Sigortası, Hukuksal Koruma gibi ürünlerde sektör biricisi olduk. Bununla yetinmedik ve sürekli yeni ürünler geliştirdik. Kefalet ürünlerimiz, Quick Finanscım ve Q-Kimlik sağladığı güvence ve poliçe ile birlikte tüketicinin kullanımına sunduğu hizmetler ile sektörde bir ilktir. Bu başarının gerçekleşmesinde büyük katkısı olan ekip arkadaşlarıma, acentelerimize, iş ortaklarımıza, Maher Holding ve Quick Sigorta Yönetim Kurullarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bize düşen görev bu başarıları her yıl daha ileri götürmektir" dedi.


"Bu başarı bir tesadüf değil"


Quick Sigorta'yı bünyesinde barındıran Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen ise ortada tartışılmaz şekilde büyük bir başarı olduğunu belirterek, "Quick Sigorta Maher Holding'in amiral gemisi durumunda. Sigorta Grubumuzda aynı zamanda Corpus Sigorta bulunuyor. Farklı alanlarda sayısız başarılı girişimimiz var ancak Quick Sigorta dinamik yapısı, ortaya koyduğu ve başarısını tastikleyen rakamlar ile başka bir noktada. Bu başarı bir tesadüf değil. Birbirine inanan, başarıya odaklanmış bir ekip ile yola çıkıldı ve sayısız sıkıntılı dönemde müthiş bir performans gösterildi. Quick Sigorta sadece iş alanında değil, farklı alanlarda da farklılığını ortaya koydu. Üniversitere verdiğimiz destek, sayısız sponsorluk çalışması ve son olarak Antalya Alanya'da yapılan Quick Sigorta İlkokulu. Burada sayılacak sayısız çalışma ve başarı var. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve tüm ekibimizi ortaya koydukları bu başarı nedeniyle gönülden tebrik ediyorum" dedi.


"Sadece poliçe üretmedik, daha fazlasını yaptık"


Maher Holding İletişim ve Pazarlama Başkanı İsmail Kızılbay ise Quick Sigorta markasının ilk günden itibaren etkili, samimi ve propaktif bir iletişim içinde olduğunu belirterek, "Kurumun temasta olduğu tüm birey ve kurumlar ile samimiyet, şeffaflık ve dinamizim üzerine kurulu bir iletişim gerçekleştirdik. Yöneticilerimiz binlerce kilometre yol kat ederek acentelerimizi, tüketicileri ziyaret etti. Motorsiklet dünyasının sayısız etkinliğinde sponsor ve katılımcı olarak yer aldık" dedi. Sosyal Medya ve diğer iletişim kanallarını son derece aktif kullandıklarına dikkat çeken Kızılbay, "Bu anlamda Quick Sigorta'nın sektöre öncülük ettiğini söyleyebilirim. Bir medya şirketi gibi hareket ederek iletişim kanallarında markamızı ve algımızı adım adım inşaa ettik. Bunun karşılığını ise acente ve tüketicilerimizin bağlılığı, ortaya çıkan ve başarımızı daha net anlatan rakamlar ile aldık. Kısacası sadece poliçe üretmedik, daha fazlasını yaptık" dedi.


Rakamlarla Quick Sigorta


Quick Sigorta tarafından açıklamaların yanı sıra, Quick Sigorta'nın faaliyetlerine ilişkin şu rakamlar da paylaşıldı:


"-Özsermaye Büyümesi: 50 milyon TL'den 310 milyon TL'ye ulaştı. 3 yıllık büyüme yüzde 520


-Aktif Büyüme: 50 milyon TL'den, 1 milyar 650 milyon TL'ye ulaştı. 3 yıllık büyüme yüzde 3 bin 200


-Toplam Üretilen Poliçe Miktarı: 5 milyon 700 bin adet


-81 il, 561 ilçede 2 bin1 63 acente


-Toplan Net Prim: 3 milyar 21 milyon 598 bin 320 TL


-Toplam Ürün Adedi: 44


-Sektör Birincilikleri : Kefalet Sigortası, Traf,ik Sigortası, Hukuksal Koruma


-Sigortacılık ekosistemi ve inovasyonda Dünya 3.'lüğü, Avrupa 1.'liği ödülleri" - ANKARA

Ahmet Yaşar, Sigorta, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 11:12 Kaynak: İHA


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