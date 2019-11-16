Quick Sigorta'dan Diyarbakırlı öğrencilere spor ve kırtasiye desteği

Quick Sigorta, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sur ilçesine bağlı köylerde eğitim gören öğrencilere spor ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

İlçeye bağlı Kervanpınar ve Zorova köylerindeki öğrencilere spor ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunulan proje kapsamında, tespit edilen 10 köy okulu yardımlardan faydalanacak.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın köylerinde bulunan bazı okulların spor ve kırtasiye malzemesi ihtiyaçları konusunda öğrencilere destek olacaklarını belirterek, bu kapsamda iki okulu ziyaret ettiklerini söyledi.

Kentte çok sayıda okula gideceklerini ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu spor ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunacaklarını dile getiren Yaşar, "Bunun dışında okullarımızdan çeşitli talepler aldık ve yakın bir süreçte bunlara da yanıt olacağız." dedi.

Diyarbakır Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Erdal Çiçek de Sur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçtiklerini ve tespit edebildikleri ihtiyaçlar konusunda öğrencilere destek olmak istediklerini ifade etti.

Yaptıkları çalışmada 10 köyde öğrencilerin eksikliklerini tespit ettiklerini aktaran Çiçek, "Bu projemizde Quick Sigorta bize destek oldu ve onların katkılarıyla bugün iki okulumuzda öğrencilerimizle buluştuk. Sigorta yönetimi ilk etapta 10 okulun futbol, voleybol ve basketbol topu ihtiyacını karşıladı." şeklinde konuştu.

Sur ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Murat Aygün de, çocukları mutlu etmeye gayret ettiklerini ifade ederek, "Sorunlarımızı birlikte çözebileceğimiz kanaatindeyim. Okullarımızı belirlerken daha çok ihtiyaca göre bir tercihte bulunduk. Ekonomik sıkıntı yaşadığını düşündüğümüz okullarımızdaki öğrencilerimizi bu şekilde mutlu edebiliriz diye düşündük. Umarım çocuklarımız da burada çalışan mesai arkadaşlarımız da mutlu olurlar." ifadelerini kullandı.