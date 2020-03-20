Quick Sigorta'dan "Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz" sloganıyla yeni uygulama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Quick Sigorta'dan 'Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz' sloganıyla yeni uygulama - Son Dakika

Quick Sigorta'dan "Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz" sloganıyla yeni uygulama

6 saat önce

Quick Sigorta, tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de de uygulanan "sosyal izolasyon" çabalarının sigorta hizmetlerini aksatmaması için "Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz" sloganı ile yeni yazılım ve uygulamasını devreye aldı.

Quick Sigorta'dan

Quick Sigorta, tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de de uygulanan "sosyal izolasyon" çabalarının sigorta hizmetlerini aksatmaması için "Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz" sloganı ile yeni yazılım ve uygulamasını devreye aldı.

Quick Sigorta açıklamasına göre, şirket, yeni yazılım ve uygulamasını "Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz" sloganı ile kullanıma sundu.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, teknoloji yatırımlarının ve söylemlerinin aslında bu tür zor zamanlarda test edildiğini belirterek, gerçek anlamda teknolojik bir şirket olmanın ön koşulunun çözüm üreten, süreçleri aksatmayan ve sigortalılarla acentelerin ihtiyaçlarına çözüm sunan yaklaşımlar olduğunu kaydetti.

Koronavirüs salgını sebebiyle devreye alınan yazılım ve uygulamaların projenin ilk aşaması olduğunu belirten Yaşar, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız sistemi koronavirüs salgını sebebiyle hemen devreye aldık. Sistem son derece sağlıklı ve entegre şekilde çalışıyor. İki temel konumuz vardı. İlki sigortalılarımıza sunduğumuz hizmetin aksamaması ve yeni sigortalıların ihtiyaç duyduğu poliçelere ulaşabilmesi. İkincisi ise acentelerimizin iş süreçlerinin aksamaması ve kazançlarının azalmaması.

'Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz' sloganı ile devreye aldığımız uygulamamız çerçevesinde sigortalılarımız online olarak acentelerine ulaşabiliyor. Potansiyel sigortalılarımız ise yine online olarak kendisine en yakın acente bilgisine, acentenin videosuna, iletişim bilgilerine ulaşabiliyor. İsterlerse doğrudan acentemiz ile bağlantıya geçerek ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, isterlerse online poliçelerini alabiliyorlar. Online satın aldıklarında ise bu poliçeler sigortalının en yakınında olan acentemizin partajı üzerinden işlem görüyor. Kısacası hem sigortalılarımızın hem de acentelerimizin ihtiyaçlarını aynı anda karşılamış oluyoruz."

"Bu ülkenin tüm insanlarının sağlığı bizim için çok önemli"

Yaşar, söz konusu sistemin "cepten netten acenteden" mottosuyla tanımlanan Quick Sigorta'nın gerçek çoklu kanal deneyimini daha ileri aşamaya taşıyarak, "hem cepten hem netten ama acenteden" dijital deneyimine dönüştürdüğünü kaydetti.

Ahmet Yaşar, projenin devamında daha gelişmiş sistemler ile acentelerin online satışa tam olarak entegre olmasını sağlayacaklarını ifade ederek, "Söz verdiğimiz gibi teknolojik altyapımızı hem sigortalıların hem de acentelerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu ülkenin tüm insanlarının sağlığı bizim için çok önemli. Bir sigorta şirketi olarak hizmet verdiğimiz, hizmet aldığımız tüm taraflara güven vermek önceliklerimiz arasında." diye devam etti.

Tek tuş ile ambulans

Quick Sigorta Dijital Kanallar'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey ise sistemin son derece sağlıklı şekilde çalıştığını belirterek, acentelerin kendilerinin tanıtımını yapmak için sisteme videolarını yükleyebildiğini kaydetti.

Güzey, şöyle devam etti:

"Söz konusu sistemi mobil uygulamamız üzerinden de kullanmak mümkün. Bu arada tüm sigortalılarımız ihtiyaç duyduklarında tek bir tuş ile lokasyonlarına ambulans çağırabiliyor, sağlık konusunda telefon ile danışmanlık alabiliyor. Bu hizmet için uygulamamızı cep telefonunuza yükleyip, kayıt olmanız yeterli. Acil Sağlığın en iyi markası Medline ile tüm Türkiye'de bu hizmetleri tüm sigortalılarımıza sunuyoruz."

Koronavirüs, Sigorta, Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:14 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında         
13:32
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti         
12:36
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi         
11:55
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil         
11:48
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı         
11:43
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Gonca Vuslateri'den Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap         
09:14
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 02:49:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Quick Sigorta'dan "Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz" sloganıyla yeni uygulama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]