Son Dakika Haberleri: Quick Sigorta'dan "Trafikte Küçük Hata Yoktur" projesine destek
Son Dakika Güncel Quick Sigorta'dan 'Trafikte Küçük Hata Yoktur' projesine destek

Quick Sigorta'dan "Trafikte Küçük Hata Yoktur" projesine destek

27 dakika önce

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Trafik bilincini küçük yaşlarda yerleştirmek büyük önem taşıyor.

Quick Sigorta'dan

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Trafik bilincini küçük yaşlarda yerleştirmek büyük önem taşıyor. Her yıl binlerce insanımız trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Öğrencilere yönelik bu çalışmaya katkıda bulunmak bizim için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından yürütülen "Trafikte Küçük Hata Yoktur" projesinin tanıtım toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre, ilk etapta İstanbul'da 110 okulda uygulanacak projenin Ana Sponsorluğunu Shell Türkiye yaparken, projenin sponsorları arasında bulunan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar'da toplantıya katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Yaşar, projenin son derece önemli olduğunu belirterek, projenin çok önemli olduğunu belirterek, "Trafik bilincini küçük yaşlarda yerleştirmek büyük önem taşıyor. Her yıl binlerce insanımız trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Öğrencilere yönelik bu çalışmaya katkıda bulunmak bizim için son derece önemli. Projeye kendi bünyemizde yapacağımız çalışmalarla ayrı bir destekte sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Yaşar, İstanbul, Sigorta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:10 Kaynak: AA
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