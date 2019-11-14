Quick Sigorta Diyarbakır'da iki ayrı etkinliğe katılacak

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve yönetim ekibi yarın Diyarbakır'da toplantı ve etkinlikler gerçekleştirecek.

Quick Sigorta'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Quick Sigorta ekibi, yarın saat 11.00'de Diyarbakır Sur İlçesine bağlı Kervanpınar ve Zorova köylerinde bulunan ilkokulları ziyaret ederek öğrencilere spor malzemesi desteği verecek.

Quick Sigorta ekibi ilkokul ziyaretlerinden sonra saat 14.00'te düzenlenecek "Finansal Sigortalar" toplantısına katılacak. Diyarbakır iş dünyası ve Quick Sigorta acentelerinin katılacağı toplantıda özellikle "kefalet sigortası" ele alınacak. Toplantıda Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar ve diğer yöneticiler sigortacılık ürünleri ile ilgili bilgi verip soruları cevaplandıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Erdal Çiçek, "10 köyde öğrencilerin spor malzemesi ihtiyacı vardı. Bizden destek istediler. Konuyu Quick Sigorta yönetimine ilettiğimizde son derece olumlu yaklaştılar ve ilk etapta 10 okulun futbol, voleybol ve basketbol topu ihtiyaçlarını karşıladılar. Yarın iki köyü ziyaret ederek bu desteği okullara ileteceğiz." bilgisini verdi.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ise gençlerin ihtiyaçlarının öncelikli olduğunu belirterek, "Gençlerimizin ihtiyaçları bizim için öncelikli. Bu türde destekleri sağlamak bizi mutlu ediyor. Umarım bu okullardan ilerde bizlere gurur verecek sporcular yetişir." ifadesini kullandı.