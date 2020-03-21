Quick Sigorta "Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz" uygulamasını devreye aldı

Quick Sigorta bu alanda aynı zamanda bir ilk sayılacak birçok özelliği tüm sigortalılarının ve acentelerinin hizmetine sundu

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar:

"Yaklaşık 1.5 yıldır üzerinde çalıştığımız sistemi korona salgını sebebiyle hemen devreye aldık"

"Sistem son derece sağlıklı ve entegre şekilde çalışıyor"

"Hem sigortalılarımızın hem de acentelerimizin ihtiyaçlarını aynı anda karşılamış oluyoruz"

ANKARA - Quick Sigorta tüm dünyayı saran korona virüsü sebebiyle ülkemizde de uygulanan "sosyal izolasyon" çabalarının sigorta hizmetlerini aksatmaması için "Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz" sloganı ile yeni yazılım ve uygulamasını devreye aldı. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, teknoloji yatırımlarının ve söylemlerinin aslında bu türde zor zamanlarda test edildiğini, gerçek anlamda teknolojik bir şirket olmanın ön koşulunun çözüm üreten, süreçleri aksatmayan ve sigortalılar ve acentelerin ihtiyaç ve isteklerine çözüm sunan yaklaşımlar olduğunu belirtti.

Korona virüs salgını sebebiyle devreye alınan yazılım ve uygulamaların projenin ilk aşaması olduğunu belirten Ahmet Yaşar, "Yaklaşık 1.5 yıldır üzerinde çalıştığımız sistemi korona salgını sebebiyle hemen devreye aldık. Sistem son derece sağlıklı ve entegre şekilde çalışıyor. İki temel konumuz vardı. İlki sigortalılarımıza sunduğumuz hizmetin aksamaması ve yeni sigortalıların ihtiyaç duyduğu poliçelere ulaşabilmesi. İkincisi ise acentelerimizin iş süreçlerinin aksamaması ve kazançlarının azalmaması. 'Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz' sloganı ile devreye aldığımız uygulamamız çerçevesinde sigortalılarımız online olarak acentelerine ulaşabiliyor. Potansiyel sigortalılarımız ise yine online olarak kendisine en yakın acente bilgisine, acentenin videosuna, iletişim bilgilerine ulaşabiliyor. İsterlerse doğrudan acentemiz ile bağlantıya geçerek ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, isterlerse online poliçelerini alabiliyorlar. Online satın aldıklarında ise bu poliçeler sigortalının en yakınında olan acentemizin partajı üzerinden işlem görüyor. Kısacası hem sigortalılarımızın hem de acentelerimizin ihtiyaçlarını aynı anda karşılamış oluyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu sistemin "cepten netten acenteden" mottosuyla tanımlanan Quick Sigorta'nın gerçek çoklu kanal deneyimini daha ileri aşamaya taşıyarak, "hem cepten hem netten ama acenteden" dijital deneyimine dönüştürdüğünü ve "Agent değil ACENTE" projesinin ilk aşaması olduğunu belirten Yaşar, projenin devamında daha gelişmiş sistemler ile acentelerin online satışa tam olarak entegre olmasını sağlayacaklarını belirtti. Yaşar, "Söz verdiğimiz gibi teknolojik altyapımızı hem sigortalıların hem de acentelerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu ülkenin tüm insanlarının sağlığı bizim için çok önemli. Bir sigorta şirketi olarak hizmet verdiğimiz, hizmet aldığımız tüm taraflara güven vermek önceliklerimiz arasında" ifadesini kullandı.

"Tek tuş ile ambulans"

Quick Sigorta Dijital Kanallar'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey ise sistemin son derece sağlıklı şekilde çalıştığını, acentelerin kendilerinin tanıtımını yapmak için sisteme videolarını yükleyebildiğini belirterek, "Bu arada tüm sigortalılarımız acil bir durumda ihtiyaç duyduklarında mobil uygulama üzerinden tek bir tuş ile lokasyonlarına ambulans çağırabiliyor, sağlık konusunda telefon ile 7/24 tıbbi danışmanlık alabiliyor. Sağlık hizmetlerine ulaşımın zor olduğu bugünlerde, bu hizmet için Quick Sigorta müşterilerinin uygulamamızı cep telefonunuza yüklemeleri yeterli. Acil Sağlığın en iyi markası Medline ile tüm Türkiye'de bu hizmetleri tüm sigortalılarımıza sunuyoruz" diye konuştu.