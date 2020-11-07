Quick Sigorta, sermaye piyasalarına güvence sağlıyor - Son Dakika

Quick Sigorta, sermaye piyasalarına güvence sağlıyor

07.11.2020 09:36
Quick Sigorta, sermaye piyasalarına güvence sağlıyor, System.String[]

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Sermaye piyasalarının güçlendirilmesi için öncelikli olarak, çeşitli nedenlerle sermaye piyasalarına erişim sağlayamamış şirketlere destek vermeyi hedefliyoruz.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Sermaye piyasalarının güçlendirilmesi için öncelikli olarak, çeşitli nedenlerle sermaye piyasalarına erişim sağlayamamış şirketlere destek vermeyi hedefliyoruz. Böylece şirketlerimiz kendilerini fonlama konusunda kaynak farklılaştırması sağlayacak" dedi.

Quick Sigorta, finansal sigortalar alanındaki liderliğini yeni ürünlerle sürdürüyor. Türkiye sermaye piyasaları tarihinde ilk defa bir menkul kıymet sigortalanmış olarak ihraç edildi. Söz konusu ihraç 5 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşti ve 15 Milyon TL fon oluşturularak yatırıma yönlendirildi. TRPPAMFK2120 ISIN koduyla ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) bir yıl vadeli olarak çıkartıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın banka dışı finans alanındaki büyüme stratejisi doğrultusunda sermaye piyasalarının güçlendirilmesi için öncelikli olarak, çeşitli nedenlerle sermaye piyasalarına erişim sağlayamamış şirketlere destek vermeyi hedefliyoruz. Böylece şirketlerimiz kendilerini fonlama konusunda kaynak farklılaştırması sağlayacak. Türkiye'de kurumsal yatırımcılarda milyarca liralık fon büyüklüğü var, ancak ülkemizde binlerce şirket fon sahipleri ile fon ihtiyacı duyanlar arasındaki güven eksikliği nedeniyle bu fonlara ulaşamıyor. Quick Sigorta bu noktada sisteme dahil oluyor ve ihraç edilecek menkul kıymetlere sigorta sağlayarak sermaye piyasaları üzerinden yatırımların fonlanmasını sağlıyor" dedi.

Quick Sigorta, ÖST ve VDMK piyasasını hedefliyor

Quick Sigorta, 2020 yılında finansal sigortalarda pek çok yenilikçi ürüne liderlik etti. Kefalet sigortaları, fatura koruma sigortaları ve bina tamamlama sigortaları ile Quick Sigorta 2020 yılında kamu müteahhitleri, lisanslı depoculuk şirketleri, akaryakıt şirketleri, inşaat şirketleri, perakende şirketleri gibi farklı sektörlere garanti ve güvence sağlarken, ekonomiye ve yatırımlara destek olmayı sürdürdü. Finansal sigortalardaki son ürünü ÖST ve VDMK kefalet sigortası ile de sermaye piyasalarına güvence vermeye başladı. 2020 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 114 Milyar TL özel sektör borçlanma aracı ihraç edildiğini belirten Ahmet Yaşar, bunların yaklaşık yüzde 90'ının banka ve iştirakleri tarafından çıkartıldığını belirtti. Bankacılık hariç ihraç miktarının büyütülemediğini belirten Ahmet Yaşar, sermaye piyasalarına erişim sağlayamayan şirketlere destek olacaklarını ve bu şirketlerin ÖST ve VDMK ihraçları ile özel sektör borçlanma araçlarında büyüme sağlanabileceğini belirtti.

Quick Sigorta 2020 yılını 2.6 Milyar TL aktif büyüklük ve 650 Milyon TL öz kaynak büyüklüğü ile kapatacak

Yaşar, Quick Sigorta'nın 2020 yıl sonunda elde edeceği 2.6 Milyar TL aktif büyüklük ve 650 Milyon TL öz kaynak büyüklüğü ile hayat-dışı sigortacılık sektöründeki en büyük 10 şirket arasında yer alacağını belirtti. Amaçlarının bu büyüklüğü sermaye piyasalarına ve fon sahipleri ile fona ihtiyacı olan şirketlere kullandırmak olduğunu belirten Ahmet Yaşar, sermaye piyasalarına 2021 yılında verecekleri güvencenin talebe bağlı olarak 300 Milyon TL seviyesine ulaşabileceğini belirtti.

Sigorta sektörü, sermaye piyasalarına milyarlarca liralık güvence sağlayabilir

Sigorta sektörünün 2021 yılında sermaye piyasalarına yeni aktörlerin katılımının sağlanması hedefine destek olması gerektiğini belirten Yaşar, "Biz tek başımıza 300 Milyon TL'lik sermaye piyasası aracının ihraç edilmesine kefalet vererek, daha önce piyasalara erişim sağlayamayan şirketleri sermaye piyasalarına kazandıracağız. Diğer hayat-dışı sigorta şirketleri ile bir koasürans yapısı oluşturabilirsek, sağlanacak teminat birkaç Milyar TL'yi bulabilir. Bunun için sektöre liderlik etmeye ve oluşturduğumuz bilgi birikimini sektöre kullandırmaya hazırız" dedi. - ANKARA

Quick Sigorta, sermaye piyasalarına güvence sağlıyor

Türk Lirası, Ahmet Yaşar, Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Quick Sigorta, sermaye piyasalarına güvence sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


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