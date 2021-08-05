Quick Sigorta sponsorluğundaki HSSK Yelken takımı kupanın sahibi oldu

Heybeliada Su Sporları Kulübü'nde (HSSK) gerçekleştirilen Sportsboat Trofesi 4. ayak HSSK/Quick Sigorta Kupası Yarışları'nda Quick Sigorta sponsorluğundaki HSSK Yelken Takımı birinci olarak kupanın sahibi oldu.

1 Ağustos'ta gerçekleşen Sportsboat Trofesi 4. ayak HSSK/Quick Sigorta Kupası Yarışları otuzdan fazla tekne katıldı. Yarışmayı takip etmek üzere takımın sponsorlarından Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Deniz Harp Okulu Heybeliada Yerleşkesi Komutanı Albay Eren Günay ve yerleşkenin idari başkanı Albay Gürhan Küçükoğlu, HSSK Başkanı Ercan Özboyacı, HSSK Spor Genel Kaptanı Mehmet Ayan ve tesisin yönetim kurulu üyeleri yarışmanın yapıldığı Heybeliada Su Sporları Tesisleri'nde bulundu. Yarışma zorlu mücadelenin ardından Quick Sigorta sponsorluğundaki HSSK Yelken Takımı birinci gelerek kupanın sahibi oldu.

Yarışta genç yelken takımının çok başarılı bulduğunu belirten Ahmet Yaşar, "Quick Sigorta olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Ülkemiz son günlerde olimpiyatlardaki başarılarıyla ön planda. Biz de genç sporculara ve spora sponsor olarak ülkemiz için ahlaklı ve başarılı sporcuların yetişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA