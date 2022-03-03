Quick Sigorta ve Corpus Sigorta Uluslararası Sigortacılık Fuarı'nda - Son Dakika

Antalya Sigorta Acenteleri Derneği (ANSAD) öncülüğünde, sektör profesyonellerini bir araya getirmek ve iş birliklerini artırmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi'nde Maher Holding sigorta şirketleri Quick Sigorta ve Corpus Sigorta da yerini aldı.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi Antalya'da sigorta şirketleri, acenteler ve sektör paydaşlarının katılımı ile başladı.

ANSAD öncülüğünde, sektör profesyonellerini bir araya getirmek ve iş birliklerini artırmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresinde Maher Holding Sigorta Şirketleri Quick Sigorta ve Corpus Sigorta da yerini aldı. Fuar ve kongreye sigortacılık, reasürans, hayat ve emeklilik şirketlerinin yanı sıra sigorta acenteleri, sigorta ve reasürans brokerları, sigorta eksperleri, tedarikçi firmalar ve insurtech firmaları da katılıyor.

Sigorta sektörü ile kamu ve özel sektör başta olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm tarafları bir araya getiren kongrenin açılış konuşmasını ANSAD ve Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Düzenli yaptı.

Organizasyonun ilk gününe Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan konuşmasıyla online olarak katıldı. Antalya Vali Yardımcısı Aydın Abak, SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, SAİK Başkanı Levent Korkut, Türkiye Sigortalar Birliği Başkanı Atilla Benli, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken katıldı.

"İklim Değişikliği ve Katastrofik Riskler", "Dijital Sigortacılık" ve "Finansal Sigortacılık" olmak üzere üç ana başlığa odaklanılacak kongrede, Maher Holding Sigorta Grup Başkanı ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar "Finansal Sigortacılık", Quick Sigorta Bütünleşik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey ise "Dijital Sigortacılık" panelinde konuşmacı olarak yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grup Başkanı ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, ANSAD öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi için teşekkürlerini iletti.

Yaşar, "Ayrıca bu organizasyon sayesinde salgın döneminde birbirimizle uzaktan iletişim kurduğumuz bir dönemi sonlandırmış olduk. Sigortacılık sektörüne dair önemli konuların görüşüldüğü bu toplantıda paydaşlarımızla ve acentelerimizle yüz yüze bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.