Quick Sigorta'ya "Güven Damgası" - Son Dakika

Quick Sigorta'ya "Güven Damgası"

23.03.2021 11:25
Quick Sigorta'ya

Quick Sigorta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), tüketicilerin elektronik ortamda güvenle alışveriş yapmalarına imkan sağlayan "Güven Damgası"na layık görüldü.

Quick Sigorta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), tüketicilerin elektronik ortamda güvenle alışveriş yapmalarına imkan sağlayan "Güven Damgası"na layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ile TOBB tarafından, e-ticarette güvenli alışverişi sağlamak amacıyla, "Gönül rahatlığıyla" sloganı ile başlatılan "Güven Damgası"na tüm sektörlerden öncü 28 firma sahip olabildi.

"Cepten, Netten, Acenteden" müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmayı hedefleyen Quick Sigorta'nın ürünlerine web ve mobil sitelerinden online şekilde güvenle ulaşılabiliyor. Geliştirdiği dijital teknolojilerle e-sigortacılıkta hibrit modeli başlatan Quick Sigorta, yurt içi ve yurt dışından ödüller alan "Agent değil acente" projesi ile müşterilerine web ve mobil sitesinde tam bir çoklu kanal deneyimi yaşatıyor.

E-ticaret sırasında bir sigorta uzmanına danışmak isteyen sigortalı bu proje sayesinde kendisine en uygun sigorta acentesi ile online ortamda eşleşiyor ve bundan sonra kendisine çoklu kanal yapısı ile seçtiği acente hizmet ediyor. Bu sayede güvenli e-ticaret "Agent değil acente" ile gerçekleşmiş oluyor. Quick sigorta web ve mobil sitesinde müşterilere, e-ticaret, güvenle ve aynı zamanda acente uzmanlığı ile birleştirilmiş hibrit bir şekilde deneyimlendiriliyor.

"Ortak aklı teknoloji ile birleştirdik"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, şunları kaydetti:

"'Ortak Aklı Teknoloji ile Birleştirdik' mottomuzla teknolojiye hep ilk günden beri yatırım yaptık. Pratik ve kaliteli hizmet vermeyi ön planda tuttuk ama bunları yaparken güvenilirlikten asla vazgeçmedik. Quick Sigorta'dan hizmet alan sigortalılarımızın alışveriş güvenliğini sağlayan, ödeme ve kişisel bilgilerini koruyan teknik alt yapılara yaptığımız yatırımların karşılığını bulduğunu düşünüyorum. Keza Güven Damgası da doğru bir yolda olduğumuzun kanıtı oldu. Güven Damgasını alan ilk sigorta şirketi olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."

E ticaret, Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Quick Sigorta'ya 'Güven Damgası' - Son Dakika Ekonomi


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