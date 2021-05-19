Quick Sigorta, yat ve sportsboat yarışlarına 2 sportsboat teknesiyle katıldı

Türkiye Yelken Federasyonu, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü ve İstanbul Yelken Kulübü organizatörlüğünde gerçekleştirilecek olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Boğaz Kupası Yat ve Sportsboat Yarışları İstanbul Boğazı'nda gerçekleştiriliyor.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, yarışlara Quick Sigorta sponsorluğunda bulunan 2 sportsboat teknesi katılırken, toplamda 67 yelkenli yat ve 650 sporcu yarışıyor.

Yarışların startı Büyükdere Koyu'ndan verilecek olup yelkenli yatlar en hızlı ve kısa sürede yarışları tamamlamak için birbirleri ile kıyasıya mücadele edecek.

Yarışların ilk startı 13: 30'da verilecek olup, yarışların "finish hattı" Dolmabahçe Sarayı açıklarında atılmış şamandıralar arasında noktalanacak. İstanbul boğazındaki kuvvetli akıntının da etkisi ile yatlar, İstanbul Boğazı'nın Avrupa Yakası'na çok yakın bir şekilde seyir edecek.

Dünyanın en zorlu parkurlarından biri olarak nitelendirilen bu parkurda, yelkenciler rüzgar, akıntı ve rakipleriyle mücadele edecek. Sportsboat kategorisinde yarışacak olan Quick Sigorta ekipleri kendi kategorilerinde şampiyonluk hedefi ile yarışlardaki yerlerini alacak.

Heybeliada Su Sporları Kulübü ekibi aynı zamanda yarışlarda yer alan en genç yelkenciler olarak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın ruhunu yansıtarak yarışlardaki yerlerini alacaklar.

Quick Sigorta Nimbus ekibi ise Saruhan Çinay, Deniz Topal, Sevan Habeş, Nayra Dursun ve Canberk Mete'den oluşuyor.