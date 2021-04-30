Yapımcılığını Niyazi Hancı, program editörlüğünü magazinin usta ismi Önder Çorlu'nun üstlendiği "Benim Hikayem" adlı programda ünlülerin yaşamı mercek altına alınacak. "Benim Hikayem" de Türk sinema ve tiyatrosunda, müzik dünyasında,televizyon dizilerinde yıllarca emek vermiş birbirinden ünlü sanatçıların ilginç hikayeleri özel röportajlarla ekrana taşınacak. Yine birbirinden ünlü isimlerle aynı filmlerde, dizilerde ve tiyatrolarda birlikte rol alarak hafızalarda yer edinmiş; oyuncu, müzisyen ve ünlülerin filmlerini yön yönetmenlerin hayatları ve başarıları bu programda yer alacak.