Hobi olarak başladığı müzik kariyerine 'Kara Liste' adını verdiği bir şarkı ile giriş yapan Güngen, müzik serüvenini anlattı. 4 aylık hamile olan ve karnı burnunda kamera karşısına geçen başarılı iş kadını, "Müzik benim için dans etmek gibi hobi oldu, sonra biraz üzerinde çalışmaya ve okuma yapmaya başladım. Kara Liste adını verdiğim şarkımı okudum, ancak sesimi çok değiştirdiler ve bende beğenmedim. Ben her zaman kendim olmak istiyorum, o yüzden kendi sesimle çıktım ve 1 haftada 2 milyon kişi dinledi" dedi. Yeni şarkılarının yolda olduğunu belirten Güngen, "Yakın zamanda şarkılarımı çıkaracağım, artık karnı burnunda klip çeker şarkı söylerim" dedi.



