Üye Girişi
"Karşı konulamaz Türk Jönü: Akın Akınözü" - Son Dakika

"Karşı konulamaz Türk Jönü: Akın Akınözü"

08.06.2021 10:18
"Karşı konulamaz Türk Jönü: Akın Akınözü", System.String[]

People dergisinin İspanyolca edisyonu Türk oyuncu Akın Akınözü için "Yeni ve karşı konulamaz Türk Jönü" ifadesini kullandı...

Hercai dizisi ABD'de İspanyolca yayın yapan Telemundo TV'de yayınlandıktan sonra, dizinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, Hispaniklerin yeni yıldızı oldu. Bunun üzerine People dergisinin İspanyol edisyonunda Akın Akınözü hakkında uzun bir makale yayınlandı. Moises Gonzalez imzalı makalede Akın Akınözü için "Yeni ve karşı konulamaz Türk Jönü" ifadeleri kullanıldı. Makalede Akın Akınözü'nün biyografisine de yer verildi.

"Karşı konulamaz Türk Jönü: Akın Akınözü"
"Karşı konulamaz Türk Jönü: Akın Akınözü"

Amerika Birleşik Devletleri, Akın Akınözü, İspanyolca, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin "Karşı konulamaz Türk Jönü: Akın Akınözü" - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Binlerce yıllık teknikle yapılıyorlar! Bıçak ve kılıçlar yok satıyor 11:45 Binlerce yıllık teknikle yapılıyorlar! Bıçak ve kılıçlar yok satıyor Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları kabul etmedi 11:42 Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları kabul etmedi Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek 11:27 Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek
Şeyma Subaşı, 11:25 Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu Ali Koç'tan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar 11:14 Ali Koç'tan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj! 11:02 İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor 10:33 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı 09:52 Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri
11:48 Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti
11:43 Kaptan Burak Yılmaz, İtalya maçı öncesi çok umutlu konuştu: Biz büyük maçları severiz
11:41 Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları kabul etmedi
11:33 MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak
11:26 Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek
11:25 Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek
11:24 Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu
11:14 Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek
11:13 Ali Koç'tan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar
10:57 Thodex mağdurları, alacakları için haciz kararı aldırmaya başladı
Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti         
11:48
Kaptan Burak Yılmaz, İtalya maçı öncesi çok umutlu konuştu: Biz büyük maçları severiz Kaptan Burak Yılmaz, İtalya maçı öncesi çok umutlu konuştu: Biz büyük maçları severiz         
11:44
MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak         
11:34
Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek         
11:26
Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek         
11:14
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu         
10:37
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi         
09:46
Sedat Peker Sedat Peker "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" demişti! Mahkeme başkanından ilk açıklama geldi         
09:21
Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın         
09:12
Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler         
09:05
Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım         
00:37
Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı         
20:59
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 11:53:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Karşı konulamaz Türk Jönü: Akın Akınözü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement