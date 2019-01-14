Quot;kontrolünü Kaybetme" Oynadık - Eğlenceli Kutu Oyunu

Bu videoda, "Kontrolünü Kaybetme" adında eğlenceli bir kutu oyunu oynuyoruz.

Bu videoda, "Kontrolünü Kaybetme" adında eğlenceli bir kutu oyunu oynuyoruz. Amaç, sakin bir şekilde durabilmek ama bu hiç kolay değil.

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