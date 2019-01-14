Son Dakika Haberleri: Quot;kontrolünü Kaybetme" Oynadık - Eğlenceli Kutu Oyunu

Quot;kontrolünü Kaybetme" Oynadık - Eğlenceli Kutu Oyunu

52 dakika önce

Bu videoda, "Kontrolünü Kaybetme" adında eğlenceli bir kutu oyunu oynuyoruz.

Bu videoda, "Kontrolünü Kaybetme" adında eğlenceli bir kutu oyunu oynuyoruz. Amaç, sakin bir şekilde durabilmek ama bu hiç kolay değil.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:34 Kaynak: Youtube

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