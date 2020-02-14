R3D3 Robot takımı, Başkan Yılmaz'la buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel R3D3 Robot takımı, Başkan Yılmaz'la buluştu - Son Dakika

R3D3 Robot takımı, Başkan Yılmaz'la buluştu

6 saat önce

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde (MTOSB) eğitim veren Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi R3D3 Robot takımı öğrencileri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

R3D3 Robot takımı, Başkan Yılmaz'la buluştu, System.String[]

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde (MTOSB) eğitim veren Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi R3D3 Robot takımı öğrencileri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler.


Amerika Birleşik Devletlerinin California eyaletinde 01-04 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan First Robotics Competition etkinliğine katılacak robot takımı öğrencileri, Okul Müdürü Esma Kök ile birlikte Başkan Yılmaz'la buluştu. Ziyarette konuşan Müdür Kök, "MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli önderliğinde R3D3 Robotik kodlama takımını kurarak öğrencilerimizi robotik kodlamaya yönelttik. Okul olarak birçok farklı faaliyet alanında başarılar elde ediyoruz, fakat teknoloji, üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu. Dünyada olağanüstü hızla gelişim gösteren robotik bilimi ile öğrencilerin genç yaşta tanışmasının büyük önemi olduğunu biliyoruz. 01-04 Nisan tarihlerinde Amerika'nın California eyaletinde gerçekleştirilecek olan First Robotics Competition etkinliğine öğrencilerimiz ile birlikte katılarak deniyim kazanacağız" dedi.


Başkan Yılmaz ise gençlerin robotik kodlama alanında gösterdikleri çalışmalardan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Biz her zaman gençlerimizin yanında olduk. Sizlerin de çalışmalarında her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Öğrencilerimizin daha bu yaşta Amerika'da gerçekleştirilecek bir organizasyona katılmaları, orada öğrendiklerini Mersinimize gelerek uygulaması kentimiz adına büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın başarılı olacağından eminim" diye konuştu. - MERSİN

Amerika Birleşik Devletleri, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:54 Kaynak: İHA
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