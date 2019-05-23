R4 Dünya Rafting Şampiyonası'na doğru

Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, Tunceli'nin ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez düzenlenecek R4 Dünya Rafting Şampiyonası'na ilişkin, "Toplam 20 ülke, 60 takım, sporcu, delegasyon, hakem, güvenlik ekipleri, basın mensupları ve...

Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, Tunceli'nin ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez düzenlenecek R4 Dünya Rafting Şampiyonası'na ilişkin, "Toplam 20 ülke, 60 takım, sporcu, delegasyon, hakem, güvenlik ekipleri, basın mensupları ve Tunceli'deki sporcularımızı topladığımızda 800 kişiyi sadece bizim organizasyonumuzda misafir edeceğiz." dedi.

Tunceli Valilik Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Yardımcı, şampiyonanın eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini anlattı.

WRF R4 Açık Yaş Dünya Rafting Şampiyonası'nın 8-13 Haziran'da Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayı'nda yapılacağını anımsatan Yardımcı, "Toplam 20 ülke, 60 takım, sporcu, delegasyon, hakem, güvenlik ekipleri, basın mensupları ve Tunceli'deki sporcularımızı topladığımızda 800 kişiyi sadece bizim organizasyonumuzda misafir edeceğiz." diye konuştu.

Organizasyon öncesinde tüm otellerin ve misafirhanelerin yüzde yüz doluluk oranına ulaştığını anlatan Yardımcı, konaklama sorununu aşmak için park ve belirlenen diğer alanları çadır alanı olarak belirlediklerini söyledi.

Dünya Rafting Federasyonu olarak 2017'de Munzur Çayı'nda parkur çalışması yaptıklarını belirten Yardımcı, çalışmanın ardından çayın 36 kilometrelik kesiminin uluslararası rafting parkuru olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Tunceli'nin ev sahipliğinde geçen yıl başarılı bir şekilde Türkiye Rafting Şampiyonası'nı yaptıklarını, şimdi de Dünya Rafting Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Yardımcı, şunları kaydetti:

"Tunceli'de spordan amaçladığımız çok önemli. Delegasyon listemizde dünyanın su sporlarındaki en iyi merkezleri olan Fransa, Rusya, İspanya, Kazakistan, Çin, Bulgaristan, Hindistan gibi ülkeler olacağı için altını çizerek söylüyorum, bu şampiyonada iyi bir sınav vermemiz durumunda artık Tunceli sırf rafting değil, su sporlarında uluslararası organizasyonların merkezi haline gelecektir."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Komünist Başkan, Aldığı Kararla Sosyal Medyada Trend Topic Oldu

Gökhan Özoğuz'dan Komünist Başkan'a "Dersim" Çıkışı: Kaos Yaratır

Bahçeli'den, Komünist Başkan'ın "Dersim" Hamlesine Sert Çıkış: Yok Hükmündedir

Athena Gökhan, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Aldığı Kararı Eleştirdi!