R4 Rafting Türkiye Şampiyonası'na Doğru

Tunceli'de yarın başlayacak R4 Rafting Türkiye Şampiyonası'na katılacak sporcular, kente gelerek antrenmanlara başladı.

Tunceli'de yarın başlayacak R4 Rafting Türkiye Şampiyonası'na katılacak sporcular, kente gelerek antrenmanlara başladı.



Kentte, Türkiye Rafting Federasyonu ve Tunceli Valiliğince organize edilen yarışlar, 14 Nisan Pazar günü sona erecek.



Erkek açık yaş, kadın açık yaş, mix açık yaş kategorilerinde Munzur Çayı'nda düzenlenecek şampiyonaya katılacak bazı sporcular, çayda antrenman yaptı.



Farklı kentlerden Tunceli'ye gelen 54 takımın 391 sporcusunun yarışacağı şampiyonada, milli takım belirlenecek.



Milli takım ise 8-13 Haziran'da Tunceli'de düzenlenecek R4 Rafting Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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