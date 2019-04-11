Son Dakika Haberleri: R4 Rafting Türkiye Şampiyonası'na Doğru

R4 Rafting Türkiye Şampiyonası'na Doğru

10 dakika önce

Tunceli'de yarın başlayacak R4 Rafting Türkiye Şampiyonası'na katılacak sporcular, kente gelerek antrenmanlara başladı.

R4 Rafting Türkiye Şampiyonası'na Doğru, System.String[]
Tunceli'de yarın başlayacak R4 Rafting Türkiye Şampiyonası'na katılacak sporcular, kente gelerek antrenmanlara başladı.

Kentte, Türkiye Rafting Federasyonu ve Tunceli Valiliğince organize edilen yarışlar, 14 Nisan Pazar günü sona erecek.

Erkek açık yaş, kadın açık yaş, mix açık yaş kategorilerinde Munzur Çayı'nda düzenlenecek şampiyonaya katılacak bazı sporcular, çayda antrenman yaptı.

Farklı kentlerden Tunceli'ye gelen 54 takımın 391 sporcusunun yarışacağı şampiyonada, milli takım belirlenecek.

Milli takım ise 8-13 Haziran'da Tunceli'de düzenlenecek R4 Rafting Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:47 Kaynak: AA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Metropolden Sıkılıp Çocukluk Hayalini Köyünde Gerçekleştirdi TESK Başkanı Palandöken: Esnafımız Sıfır Faizli Can Suyu Kredisi Bekliyor Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere 3 Milyar Liralık Yeni Destek Futbol Efsaneleri Toldo ve Effenberg, Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Statta İzleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 15:57:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: R4 Rafting Türkiye Şampiyonası'na Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]