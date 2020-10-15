R4 Türkiye Rafting Şampiyonası Hakkari'de yapılacak - Son Dakika

R4 Türkiye Rafting Şampiyonası Hakkari'de yapılacak

15.10.2020 09:35
R4 Türkiye Rafting Şampiyonası Hakkari'de yapılacak, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Hakkari'de hayat var, gelin bu hayatı yaşayın" sloganı ile R4 Türkiye Rafting Şampiyonası ikinci ayak yarışmalarının Zap Nehri'nde yapılacağı müjdesini verdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Hakkari'de hayat var, gelin bu hayatı yaşayın" sloganı ile R4 Türkiye Rafting Şampiyonası ikinci ayak yarışmalarının Zap Nehri'nde yapılacağı müjdesini verdi.

Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile birlikte Zap Nehri kenarında incelemelerde bulunan Vali İdris Akbıyık, burada gazetecilere açıklamada bulundu. İki yıldır Hakkari'de çok güzel yatırımlar ve hizmetler yapıldığını ifade eden Akbıyık, "Hakkari, Türkiye'nin cennet köşelerinden birsidir. Dağlarıyla, turizmiyle, Zap suyuyla ünlü bir kentimiz. Bu turizm potansiyeli kışı, karı ve her şeyi ile değerlendirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede biz yatırımlarımızın ve hizmetlerimizin yanında gördüğünüz gibi Hakkari'nin her yeri şantiyeye dönmüş durumdadır. Bir taraftan asfalt yapılıyor diğer taraftan Depin projemiz, diğer taraftan Gulazüryan Sosyal Tesisleri, konaklama tesisleri, öğretmenevimiz, TOKİ konutları, hastaneler, okullar, yani burada sayamayacağım çok hizmetler yapılıyor. Türkiye'nin ve dünyanın en güzel dağlarını, en çok karın olduğu memleketi, bu güzelim suları mutlaka turizme kazandırmamız gerekiyor. Bu çerçevede de biz birçok faaliyet yapıyoruz. Mergabütan da kar festivali, Çukurca'da doğa sporları ve foto safari, ışkın festivali, ters lale festivali ve bilimsel sempozyumlarla birçok etkinliği sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

RAFTİNG TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAKKARİ'DE YAPILACAK

Zap suyu üzerinde 25-30 Ekim tarihleri arasında Türkiye Rafting Federasyonu ile birlikte Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle büyük bir rafting organizasyonu yapacaklarını ifade eden Vali Akbıyık, "Rafting Türkiye Şampiyonasının ikinci ayağını burada yapacağız. 400'ün üzerinde sporcunun katılmasını bekliyoruz. Birçok takım katılacak. Belki milli takım seçmeleri burada yapılacak. Zap da hak ettiği değeri inşallah insanımızın faydasına sunacak. 25-30 Ekim arasında Türkiye Rafting Şampiyonasının burada yapılacağını duyuruyoruz. Sloganımız da 'Hakkari'de hayat var, gelin bu hayatı yaşayın.' Hakkari'de hayat daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

(Feyzullah Taş/İHA)

R4 Türkiye Rafting Şampiyonası Hakkari'de yapılacak
R4 Türkiye Rafting Şampiyonası Hakkari'de yapılacak

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel R4 Türkiye Rafting Şampiyonası Hakkari'de yapılacak - Son Dakika

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