Üye Girişi
R4bia Platformu: "Meşru iktidarın yanındayız" - Son Dakika

R4bia Platformu: "Meşru iktidarın yanındayız"

01.06.2021 11:40
R4bia Platformu:

Bursa R4bia Platformu, son dönemde farklı kanallardan mevcut iktidarı ve bakanlarını hedef alan saldırıları kınadı.

Bursa R4bia Platformu, son dönemde farklı kanallardan mevcut iktidarı ve bakanlarını hedef alan saldırıları kınadı. Bursa R4bia Platformu il sözcüsü Yunus Emre Altuntaş tarafından yapılan açıklamada, her türlü vesayet ve darbe girişimine karşı demokrasinin gereği olarak seçimle başa gelen meşru iktidarın yanında oldukları vurgulandı. Aynı açıklamada meşru iktidarların yine meşru yollarla eleştirilmesi veya değiştirilmesinin en temel demokratik zarüret olduğu hatırlatıldı.

R4bia Platformu il sözcüsü Altuntaş basın açıklamasında şunları kaydetti: "ABD, İsrail, Fransa ve Birleşik Arap Emirliklerinin başını çektiği Türkiye karşıtı cephenin uzun süredir devam eden planlı saldırılarının farkındayız. Batılı güçlerin Orta Doğu'da ve İslam coğrafyasında devamını garanti altına almak istedikleri vesayet düzeni Türkiye'nin kararlı adımlarıyla sekteye uğramıştır. Türkiye'nin başta Filistin olmak üzere mazlum milletlerin yanında durması ve 'Dünya 5'ten büyüktür" çağrıları küresel güçleri rahatsız etmektedir. Küresel sermaye ve faiz lobisi de uzun vadeli çıkarlarını tehdit ettiği için Türkiye'nin seçilmiş iktidarını hedef almaktadır. Türkiye'nin bir asırlık suskunluğun ardından farklı coğrafyalarda kendini hissettirmesi, ekonomisini ve savunmasını geliştirmesi, Suriye'de olduğu gibi gerektiğinde çekinmeden güç kullanacağını göstermesi bu lobileri endişelendirmektedir. Doğu Akdeniz, Libya, Kıbrıs, Karabağ, Katar, Lübnan, Somali, Sudan gibi bölgelerde Türkiye'nin çıkarlarını korumak için attığı adımlar küresel güçlerin planlarını zora sokmaktadır. Millet olarak bütün bu gerçeklerin farkındayız. Fakat şu bilinmelidir ki Türk Milletinin oylarıyla seçilen bir iktidarı devirmenin yolu illegal alanlarda kumpaslar kurmak, darbe teşebbüsleri, tehditler savurmak veya ekonomik saldırılarla yıldırmak olmamalıdır. Çünkü illegalitenin siyasi ahlakı yoktur. Türk milleti 15 Temmuzda gösterdiği gibi hiçbir askeri-sivil darbe girişimine geçit vermeyeceğini açık şekilde göstermiştir."

Altuntaş açıklamasına şöyle devam etti: "FETÖ'nün taşeronluğunu yaptığı ve ABD'nin desteklediği askeri darbe girişiminin ve öncesindeki Gezi kalkışmasının başarısız olması üzerine malum Türkiye karşıtı lobinin farklı kanallarla iktidarı devirmek istediği açıktır. Şu iyi anlaşılmalıdır ki Türk Milletinin iradesini hiçe sayarak ekonomik, siyasi ve illegal saldırılarla meşru iktidarı devirme çabaları tam aksi tesir oluşturmakta ve milletimizin daha sıkı kenetlenmesine vesile olmaktadır. Son günlerde bir organize suç örgütü liderinin açıklamaları üzerinden yeni planlarını devreye sokan küresel lobinin hedefinin kim olduğu açıktır. Nihai olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bu tür saldırı ve itibarsızlaştırma çabalarına terör örgütlerine ve FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen basın kuruluşları ile siyasilerin verdiği destek milletimizin gözünden kaçmamaktadır. Türkiye karşıtı küresel güçlerin teşvik ettiği bir organize suç liderinin delilsiz, mesnetsiz açıklamaları milletimizin iradesini gölgeleyemez. Türk milleti şunun farkındadır ki bütün bu saldırılar içeride ve dışarıda tükenme noktasına gelen taşeron terör örgütlerini kurtarma çabalarının bir parçasıdır. 50 yıldır ülkemizi meşgül eden terör örgütlerinin tasfiyesi yaklaştıkça perdenin arkasındaki asıl güçlerin saldırıları da artacaktır. Terör örgütlerini siyasi ve lojistik olarak desteklemeye devam eden ABD ve ortaklarının amaçları hem kamu vicdanında hem de tarihin sayfalarında kara bir leke olarak anılacaktır. Türkiye'nin bu dönemde gösterdiği tutarlı yaklaşım ve adalet çağrısı ise adil bir dünya düzeninin başlangıcı olarak kayıtlara geçecektir. '6 ay içerisinde çok şey değişecek' diyerek aba altından sopa gösteren kimi odakların niyetleri önünde sonunda milletin sağlam iradesine çarpıp parçalanmaya mahkumdur. Bu sebeple 2013 yılından bu yana meydanlarda yüz binlerce üyemizle gösterdiğimiz gibi bundan sonra da kim olursa olsun meşru iktidarın yanında olacağımızı ve demokratik yollar dışında hiçbir girişime izin vermeyeceğimizi kamuoyuna ilanen duyururuz." - BURSA

R4bia Platformu: Meşru iktidarın yanındayız
R4bia Platformu: Meşru iktidarın yanındayız

Türkiye, Bursa, Darbe, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika R4bia Platformu: 'Meşru iktidarın yanındayız' - Son Dakika


Son Dakika

Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı

Son Dakika Haberleri
12:31 Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı
12:17 Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi
12:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir
12:08 Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı
11:56 Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü
11:55 Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi
11:36 Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu
11:28 "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi
11:20 Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı
10:48 Yeni normalleşme süreci bugün resmen başladı! İşte yasaklardan muaf olan yer ve kişiler
Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı         
12:32
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir         
12:10
Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş         
12:07
Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi         
11:55
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi         
11:18
Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil         
11:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin         
09:39
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
09:28
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak         
09:17
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi         
01:01
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 12:37:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: R4bia Platformu: "Meşru iktidarın yanındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement