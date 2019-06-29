Son Dakika Haberleri: Raúl en iyi talaş hedefleri
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Raúl en iyi talaş hedefleri

1 saat önce

Real Madrid oyuncusu olarak yıllarında Raúl González Blanco'nun Atlético de Madrid, FC Barcelona, Real Sociedad ve Rayo Vallecano gibi rakiplerine karşı en iyi çip hedeflerinin tadını çıkarın. En iyi çip hedeflerinin bir derlemesinde yakalanan Los Blancos'un efsane imza hamlesini tekrar yaşayın.

Real Madrid oyuncusu olarak yıllarında Raúl González Blanco'nun Atlético de Madrid, FC Barcelona, Real Sociedad ve Rayo Vallecano gibi rakiplerine karşı en iyi çip hedeflerinin tadını çıkarın. En iyi çip hedeflerinin bir derlemesinde yakalanan Los Blancos'un efsane imza hamlesini tekrar yaşayın.
Raúl en iyi talaş hedefleri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:06 
Real Sociedad, Barcelona, Madrid, Real Madrid, Spor
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