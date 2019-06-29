Raúl en iyi talaş hedefleri
1 saat önce
Real Madrid oyuncusu olarak yıllarında Raúl González Blanco'nun Atlético de Madrid, FC Barcelona, Real Sociedad ve Rayo Vallecano gibi rakiplerine karşı en iyi çip hedeflerinin tadını çıkarın. En iyi çip hedeflerinin bir derlemesinde yakalanan Los Blancos'un efsane imza hamlesini tekrar yaşayın.
Real Madrid
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:06
oyuncusu olarak yıllarında Raúl González Blanco'nun Atlético de Madrid, FC Barcelona
, Real Sociedad
ve Rayo Vallecano
gibi rakiplerine karşı en iyi çip hedeflerinin tadını çıkarın. En iyi çip hedeflerinin bir derlemesinde yakalanan Los Blancos'un efsane imza hamlesini tekrar yaşayın.
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