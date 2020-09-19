Raab'ın koruması silahını uçakta unuttu - Son Dakika

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın yakın koruması silahını uçakta unuttu, görevi askıya alındı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı ABD gezisi sırasında korumakla görevli güvenlik ekibinin bir üyesi Glock-19 model tabancasını uçakta bıraktı. Bu hata sonrasında görevden uzaklaştırıldı. Silah, Raab ve güvenlik ekibi uçaktan ayrıldıktan sonra Londra Heathrow Havalimanında uçağı temizlemeye gelen bir temizlikçi tarafından bulundu.

İngiltere Metropolitan polisi tarafından yapılan açıklamada, "18 Eylül Cuma günü bir uçakta meydana gelen olayın farkındayız. Konuyu son derece ciddiye alıyoruz. İlgili memur o zamandan beri, koşullara ilişkin bir iç soruşturma kapsamında operasyonel görevlerden alındı" denildi. The Sun gazetesine göre yakın koruma görevlisi, polisin pasaportları incelediği sırada tabancasını çıkardı. Daha sonra almayı unuttu.

Bu yılın başlarında İngiltere eski Başbakanı David Cameron'un koruması da silahını uçakta unuttu. Koruma tabancasını Cameron'ın pasaportunun bir kopyasıyla birlikte uçak tuvaletinde bırakmış, pasaportun kopyası ve tabanca başka bir yolcu tarafından bulunarak yetkililere teslim edilmişti. - LONDRA