Son Dakika Haberleri: Raab: İngiltere'nin Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili endişeleri var
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Raab: İngiltere'nin Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili endişeleri var

45 dakika önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, "İngiltere'nin Suriye'de mayıs ayında gerçekleşen kimyasal saldırıyla ilgili derin kaygıları var." dedi.

Raab: İngiltere'nin Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili endişeleri var, System.String[]

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, "İngiltere'nin Suriye'de mayıs ayında gerçekleşen kimyasal saldırıyla ilgili derin kaygıları var." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:01 
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