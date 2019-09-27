Raab: İngiltere'nin Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili endişeleri var
45 dakika önce
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, "İngiltere'nin Suriye'de mayıs ayında gerçekleşen kimyasal saldırıyla ilgili derin kaygıları var." dedi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, "İngiltere'nin Suriye'de mayıs ayında gerçekleşen kimyasal saldırıyla ilgili derin kaygıları var." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:01
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