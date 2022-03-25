Dünya mirasına dahil edilmesinin 10. yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika
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Dünya mirasına dahil edilmesinin 10. yıl dönümünü kutluyor

25.03.2022 20:55

Fas Kültür, İletişim ve Gençlik Bakanı Muhammed Mehdi Binsaid, başkent Rabat'ın dünya mirasına dahil edilmesinin 10'uncu yıl dönümü kutlamalarının başladığını duyurdu.

Fas Kültür, İletişim ve Gençlik Bakanı Muhammed Mehdi Binsaid, başkent Rabat'ın dünya mirasına dahil edilmesinin 10'uncu yıl dönümü kutlamalarının başladığını duyurdu.

Rabat'taki Burakrak Nehri'nin güney yakasındaki tarihi el-Vidaye Kasabası'nda düzenlenen kutlama törenine Faslı Bakan Binsaid'in yanı sıra Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay da katıldı.

Bakan Binsaid törende yaptığı konuşmada, "Bu kutlamalar başkent Rabat'ın büyük konumunu gösteriyor"diyerek, halka yönelik kültür, sanat, seminer, yarışma gibi çeşitli etkinliklerin Rabat'ta düzenleneceğini söyledi.

Öte yandan UNESCO Genel Direktörü Azoulay da "Fas'ın tarihi zenginliği ve kültürel mirası, kentsel ve kültürel çeşitliliği ile ayırt edilir." dedi.

Rabat'ın Dünya Miras Listesi'ne alınmasının, kalkınmanın ve kültürel stratejilerinin merkezine alınmasının bir başlangıcı olduğuna vurgu yapan Azoulay, UNESCO'nun mirası tüm biçimleriyle korumak için Fas ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

UNESCO 2021 yılında, Rabat şehrini mimari, tarihi ve kültürel çeşitliliği açısından İnsanlığın Dünya Mirası listesine dahil etmişti.

Dünya mirasına dahil edilmesinin 10. yıl dönümünü kutluyor
Dünya mirasına dahil edilmesinin 10. yıl dönümünü kutluyor
Dünya mirasına dahil edilmesinin 10. yıl dönümünü kutluyor

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Kaynak: AA

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