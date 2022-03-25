Rabat ile Bağdat, Irak'ta tutuklu veya alıkonulan Faslıların iadesini görüştü - Son Dakika
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Rabat ile Bağdat, Irak'ta tutuklu veya alıkonulan Faslıların iadesini görüştü

25.03.2022 03:18
Rabat ile Bağdat, Irak'ta tutuklu veya alıkonulan Faslıların iadesini görüştü

Fas Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi, Iraklı mevkidaşı Salar Abdussettar ile Irak'ta yasa dışı yollarla bulunan ve bazıları "terör" eylemlerine katılan Faslıların iadesi meselesini görüştü.

Fas Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi, Iraklı mevkidaşı Salar Abdussettar ile Irak'ta yasa dışı yollarla bulunan ve bazıları "terör" eylemlerine katılan Faslıların iadesi meselesini görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere salı gününden beri Fas'ta bulunan Irak Adalet Bakanı Abdussettar, başkent Rabat'ta Bakan Vehbi ile basın toplantısı düzenledi.

Vehbi toplantıda yaptığı açıklamada, Abdussettar ile "Irak'ta mahsur kalan ve tutuklu bulunan Faslıların geri gönderilmesine izin verecek anlaşmaların yapılması" da dahil bir dizi konuyu görüştüklerini belirtti.

Faslı Bakan, "Açık ve net şekilde konuştuğumuzdan, hatta bana sorduğunuz meseleyi (Irak'taki Faslıların dönüşü) ele aldığımızdan emin olun." dedi.

Öte yandan Irak Adalet Bakanı Abdussettar da "Fas Adalet Bakanı'nın, kanuni ve adli anlaşmalara varmak için son iki günde yaptıklarına tamamen katılıyorum. Ortaklığın ufuklarını genişleteceğiz ve başladığımızı tamamlayacağız." diyerek, Faslı mevkidaşının yakında Bağdat'a ziyaret gerçekleştireceğini kaydetti.

Fas Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Temmuz 2021'de Suriye ve Irak'taki vatandaşlarının durumunu incelemek için hazırladığı raporda, 1659 Faslının bu bölgelerdeki "terör" hareketlerine katılmak üzere ülkeyi terk ettiği belirtilmişti.

Raporda, söz konusu Faslıların ülkelerine iadelerinin kolaylaştırması için Suriye ve Irak'la adli ve hukuki iş birliği anlaşmaları taslağının imzalanması çağrısında bulunulmuştu.

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Adalet Bakanı, Terör, Irak, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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