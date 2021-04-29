Rabat ve Kahire Yunus Emre Enstitülerinin programında "ramazan gelenekleri" konuşuldu - Son Dakika

Rabat ve Kahire Yunus Emre Enstitülerinin programında "ramazan gelenekleri" konuşuldu

29.04.2021 06:31
Rabat ve Kahire Yunus Emre Enstitülerinin programında

Rabat ve Kahire Yunus Emre Enstitüleri (YEE) Uluslararası Konuşma Kulübü etkinlikleri kapsamında "Farklı Kültürlerde Ramazan Gelenekleri" başlıklı program düzenledi.

Rabat ve Kahire Yunus Emre Enstitüleri (YEE) Uluslararası Konuşma Kulübü etkinlikleri kapsamında "Farklı Kültürlerde Ramazan Gelenekleri" başlıklı program düzenledi.

Sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan programa, 18 ülkeden 20 YEE öğrencisi katıldı.

On binlerce kişi tarafından izlenen programa Mısır, Fas, Afganistan, Pakistan, İran, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Katar, Filistin, Kosova, Bosna Hersek, Fransa, Tunus, Cezayir, Malezya ve Lübnan'dan katılan öğrenciler, kendi ülkelerinde yapılan ramazana özel yemekleri, tatlıları ve gelenekleri anlatan videolar paylaştı.

Mescidi Aksa'da kurulan iftar sofraları sabırsızlıkla bekleniyor

Programa Filistin'den katılan Ramallah YEE öğrencisi Ala Yusuf Celal, Mescidi Aksa'da kurulan uzun iftar sofralarının tüm yıl boyunca sabırsızlıkla beklendiğini söyledi.

Rabat YEE öğrencisi Yusra Benmoussa ise Fas'ta iftardan önce spor yapılmasının bir gelenek olduğunu dile getirdi.

Programa Kazakistan'dan katılan Muhammedyar Ankabayev de ramazanda güreş, ok atma gibi geleneksel sporların yapıldığını ve müsabakaların sahur vaktine kadar devam ettiğini dile getirdi.

Ankabayev, ilk kez oruç tutan çocuklara hediyeler verilmesi geleneğinden de bahsetti.

Çocukların havai fişeklerle ramazanın gelişini kutladığı Malezya'dan programa katılan Norhairyani Binti ise zengin Malezya mutfağının ramazanda daha da anlam kazandığını ve herkesi ramazanda bu sofralarda ağırlamak istediklerini belirtti.

Daha önce Türkiye'de yaşayan ve bir yabancı gözüyle ramazanı gözlemleyen Mısırlı Yasemin Mahmud ise "Türkiye'de ramazan demek, ramazan pidesinin kokusu eşliğinde cami mahyalarındaki ışıklardan yayılan huzur ve sevinç demektir." diye konuştu.

Program ülkelerden gelen ramazan gelenekleri videoları ve öğrencilerin ramazan tebrikleri ile sona erdi.

"Yüce medeniyetin renklerini paylaşmak"

Program sonrası AA muhabirine konuşan Rabat YEE Müdürü Ensar Fırat, "Yunus Emre Enstitüsü olarak, bütün İslam dünyasının yek vücut olduğu ve ruhların arındığı bu mukaddes ayda, yüce bir medeniyetin renklerini tıpkı bir mozaiğin parçaları gibi birleştirmek ve paylaşmak istedik." ifadelerini kullandı.

Aradaki mesafelere ve salgın şartlarına rağmen dünyanın dört bir yanından katılımcıların sunumlarıyla programa renk kattığını dile getiren Fırat, farklı coğrafyalardan kültür öğelerinin nasıl bir kaynaktan beslendiğini görmek ve dinlemek fırsatına vesile olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kahire YEE Müdürü Emin Boyraz ise "İslam dünyası için çok önemli olan ramazanın farklı kültürlerde nasıl yaşandığını 17 İslam ülkesi ve Fransa'daki öğrencilerimiz bize Türkçe olarak anlattılar." dedi.

Boyraz, öğrencilerin ülkelerindeki ramazan geleneklerini anlatırken yardımlaşma, ailevi değerler, yemek ve musiki kültüründen çok güzel örnekler verdiğini sözlerine ekledi.

YEE tarafından oluşturulan Uluslararası Konuşma Kulübünde beş kıtadan onlarca farklı öğrenci, belirlenen farklı konularda fikirlerini paylaşmak için sosyal medya platformunda buluşturuyor.

Yunus Emre, Malezya, Ramazan, Kahire, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rabat ve Kahire Yunus Emre Enstitülerinin programında 'ramazan gelenekleri' konuşuldu - Son Dakika


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