"Rabb'im Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin"

Keşanlı öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe yazdığı mektuplarla destek verdi.

Çamlıca İlkokulu'nun yüze yakın öğrencisi ellerinde Türk bayraklarıyla Keşan PTT Müdürlüğüne geldi.

Öğrencilerden Funda Demirbaş, burada askerlere yazdığı mektubu okudu.

Demirbaş, mektubunda vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele eden tüm Mehmetçiklere selam gönderdiğini kaydetti.

Onlar sayesinde derslerini huzurla işlediklerini belirttiği mektubuna Demirbaş, "Sizi her gün haberlerde izliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Sayenizde derslerimizi huzur içerisinde işliyoruz. Bu bayrak göklerdeyse bu vatan bölünemez. Cumhurbaşkanımız ve bütün vatan sizin arkanızda. Rabb'im ordumuzu korusun, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin." diye devam etti.

Ardından öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere yazdıkları mektupları sınır birliklerine postaladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da öğrencileri tebrik ettiğini dile getirdi.

Mehmetçiğe moral olması için öğrencilerin duygularını mektuplar aracılığıyla harekat bölgesine ilettiklerini ifade eden Saz, "Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu göstermek adına öğrencilerimiz Mehmetçiğe mektup yazdılar. Allah ordumuzu her zaman daim eylesin, Allah ordumuzun yanında olsun. Öğrencilerimiz askerlerimize duygularını yazdığı mektupları resimlerle süsledi. Manevi desteklerini askerlerimize yolladılar. Hepsini tebrik ediyorum." dedi.