Son Dakika Haberleri: Rabbim Sizleri Cennette Buluştursun'

Rabbim Sizleri Cennette Buluştursun'

1 saat önce İlandır

'2. Avrupa Müslümanları Buluşması' nedeniyle Almanya'da bulunan Erbaş, Solingen katliamında 2 kızı, 2 torunu ve yeğenini kaybeden Mevlüde ve Durmuş Genç çiftiyle Solingen'deki evlerinde görüştü.

Rabbim Sizleri Cennette Buluştursun', System.String[]
'2. Avrupa Müslümanları Buluşması' nedeniyle Almanya'da bulunan Erbaş, Solingen katliamında 2 kızı, 2 torunu ve yeğenini kaybeden Mevlüde ve Durmuş Genç çiftiyle Solingen'deki evlerinde görüştü. Ailenin vefat eden evlatları için rahmet dileyen Erbaş, "Rabbim sizleri cennette buluştursun. Bu topraklarda yaşayan tüm kardeşlerimize Cenab-ı Hak böyle kaza, bela vermesin. Barış içerisinde yaşamayı nasip eylesin" dedi.

KUR'AN-I KERİM OKUDU

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ayrıca vefat edenlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Mevlüde ve Durmuş Genç çifti de Erbaş'a o dönem ve daha sonraki süreçte yaşananları anlattı. Ziyarette Erbaş'a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Berlin Din Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen ve DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek eşlik etti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:40 

Avrupa, Almanya, Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihi Eserleri Binanın Giriş Katına Saklayan Kaçakçılar, Yakayı Ele Verdi Fenerbahçe Beko, Galibiyet Serisini Sürdürme Peşinde

Oyuncu Hande Erçel, Kanser Tedavisi Gören Annesine Kök Hücre Donörü Olacak Son Dakika! Fatih Terim: Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a Bundan Sonraki Kariyerinde Başarılar Diliyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:29:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rabbim Sizleri Cennette Buluştursun'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]