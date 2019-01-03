Rabbim Sizleri Cennette Buluştursun'

'2. Avrupa Müslümanları Buluşması' nedeniyle Almanya'da bulunan Erbaş, Solingen katliamında 2 kızı, 2 torunu ve yeğenini kaybeden Mevlüde ve Durmuş Genç çiftiyle Solingen'deki evlerinde görüştü.

'2. Avrupa Müslümanları Buluşması' nedeniyle Almanya'da bulunan Erbaş, Solingen katliamında 2 kızı, 2 torunu ve yeğenini kaybeden Mevlüde ve Durmuş Genç çiftiyle Solingen'deki evlerinde görüştü. Ailenin vefat eden evlatları için rahmet dileyen Erbaş, "Rabbim sizleri cennette buluştursun. Bu topraklarda yaşayan tüm kardeşlerimize Cenab-ı Hak böyle kaza, bela vermesin. Barış içerisinde yaşamayı nasip eylesin" dedi.



KUR'AN-I KERİM OKUDU



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ayrıca vefat edenlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Mevlüde ve Durmuş Genç çifti de Erbaş'a o dönem ve daha sonraki süreçte yaşananları anlattı. Ziyarette Erbaş'a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Berlin Din Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen ve DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek eşlik etti.

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