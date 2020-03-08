Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı - Son Dakika

Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı

7 saat önce

KARAMAN'da Rabia A. (24), boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçakladı.

Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı, System.String[]

KARAMAN'da Rabia A. (24), boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçakladı. Ülker A. hastaneye kaldırılırken, Rabia A. da polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Topucak Mahallesi'nde meydana geldi. Rabi A.,  sokakta boşandığı eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Ülker A. ile karşılaştı. İki kadın arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rabia A., Ülker A.'ya bıçakla saldırıp karnından yaraladı.  Kanlar içinde kalan Ülker A., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rabia A. da polis tarafından gözaltına alındı.


Azerbaycan, Karaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esenyurt'ta taciz şüphelisi linç edilmek istendi
Genç kadın, boşandığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak ağır yaraladı Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesinde 4 göçmen yaralandı

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 17:45:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]