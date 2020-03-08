Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı - Son Dakika

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Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı
33 dakika önce
Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı (2)TUTUKLANDIKaraman'da boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçaklayan Rabia Albayrak (24), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:27 Kaynak: DHA
Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı (2)
TUTUKLANDI
Karaman'da boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçaklayan Rabia Albayrak (24), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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