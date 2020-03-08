Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı - Son Dakika
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Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı

33 dakika önce

Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı (2)TUTUKLANDIKaraman'da boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçaklayan Rabia Albayrak (24), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı (2)

TUTUKLANDI

Karaman'da boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçaklayan Rabia Albayrak (24), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı

Azerbaycan, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:27 Kaynak: DHA
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