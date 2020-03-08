Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı (2) - Son Dakika

Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIKaraman'da boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçaklayan Rabia Albayrak (24), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Karaman'da  boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçaklayan Rabia Albayrak (24), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Azerbaycan, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:08 Kaynak: DHA
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