Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı (2) - Son Dakika

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Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIKaraman'da boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçaklayan Rabia Albayrak (24), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:08 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Karaman'da boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçaklayan Rabia Albayrak (24), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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