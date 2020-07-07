RABİA KAÇMAZ DAVASI GÖRÜLDÜ - Son Dakika

Avcılar'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ın boğazını falçatayla keserek tecavüz etmeye çalışan ardından öldüğünü düşünerek yol kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen Emre Çiçek'in yargılandığı dava görüldü. Kaçmaz, duruşmada meydana gelen yaralanmadan dolayı konuşma zorluğu çektiğini ifade etti.
KONUŞMA ZORLUĞU ÇEKİYORUMDuruşmada mağdur Rabia Kaçmaz ile taraf avukatları da yer aldı. Duruşmada söz alan Rabia Kaçmaz "Ses tellerimde yaralanmadan dolayı incelme var. Konuşma zorluğu çekiyorum" dedi. Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Tutuklu sanık Emre Çiçek ise "Cinsel saldırısı suçlamasını kabul etmiyorum. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.Rabia Kaçmaz'ın avukatı da olayın gerçekleştiği yerde keşif yapılmasını ve mağdurun sesi bakımından tekrar rapor alınmasını talep etti. Ara kararını açıklayan heyet, mağdur Rabia Kaçmaz'ın tekrar hastaneye sevk edilerek konuşma yeteneği konusunda tetkikler yapılmasını talep etti. Ayrıca sanık Emre Çiçek'in tutukluluk hali devam etti.
DURUŞMANIN ARDINDAN BASIN AÇIKLAMASI YAPILDIDuruşmanın bitmesinin ardından basın açıklaması yapan mağdur Kaçmaz'ın avukatı Betül Öztulum Adli Tıp Kurumu Raporu'nda mağdur Rabia Kaçmaz'ın vücudundaki izlerin hayati tehlikeye sebep olabileceğini söyledi. Öztulum AHBAP Platformu olarak Rabia Kaçmaz'ın davasının takipçisi olacaklarını ifade etti.
Görüntü dökümü:---------------------
-Rabia Kaçmaz'ın avukatından basın açıklaması